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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585309185.html
В Германии заявили о продолжении курса санкций против Белоруссии
В Германии заявили о продолжении курса санкций против Белоруссии
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не видит конструктивных шагов со стороны властей Белоруссии по урегулированию политического кризиса в стране,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:25
2020-11-19T11:52
хайко маас
александр лукашенко
евросоюз
протесты в белоруссии
мид германии
германия
белоруссия
в мире
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не видит конструктивных шагов со стороны властей Белоруссии по урегулированию политического кризиса в стране, намерен продолжать курс санкций."Оба введенных раунда санкций были очень прицельно направлены на тех, кого мы считаем ответственными за меры против прав человека, против демонстрантов, но также на тех, кто причастен к фальсификации выборов, а также, конечно, Лукашенко. Мы отмечаем, что оппозиция, те, кто протестуют, продолжают выходить на улицы, но также власти в Белоруссии без изменений не демонстрируют готовности запустить инклюзивный диалог, которого все ждут, поэтому мы будем и дальше последовательно идти по этому пути, мы видим, что есть попытки со стороны Лукашенко расколоть оппозицию", - заявил Маас перед совещанием глав МИД ЕС в формате видеоконференции.По его словам, "до сих пор нет никаких признаков конструктивной реакции из Минска". "Мы будем обсуждать, как мы можем увеличить давление. И это мы можем сделать, если мы будем держать в поле зрения окружение Лукашенко в вопросе санкций, которые, возможно, будут приниматься далее. Поэтому мы считаем, что это подходящий инструмент повышения давления на тех, кто ответственен за насилие на улицах, за фальсификацию выборов, а также ответственен за то, что последовательно ставятся препятствия для запуска необходимого инклюзивного диалога", - добавил министр.Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201117/oppozitsionery-1585047047.html
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хайко маас, александр лукашенко, евросоюз, мид германии, германия, белоруссия, в мире

В Германии заявили о продолжении курса санкций против Белоруссии

11:25 19.11.2020 (обновлено: 11:52 19.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не видит конструктивных шагов со стороны властей Белоруссии по урегулированию политического кризиса в стране, намерен продолжать курс санкций.
"Оба введенных раунда санкций были очень прицельно направлены на тех, кого мы считаем ответственными за меры против прав человека, против демонстрантов, но также на тех, кто причастен к фальсификации выборов, а также, конечно, Лукашенко. Мы отмечаем, что оппозиция, те, кто протестуют, продолжают выходить на улицы, но также власти в Белоруссии без изменений не демонстрируют готовности запустить инклюзивный диалог, которого все ждут, поэтому мы будем и дальше последовательно идти по этому пути, мы видим, что есть попытки со стороны Лукашенко расколоть оппозицию", - заявил Маас перед совещанием глав МИД ЕС в формате видеоконференции.
По его словам, "до сих пор нет никаких признаков конструктивной реакции из Минска". "Мы будем обсуждать, как мы можем увеличить давление. И это мы можем сделать, если мы будем держать в поле зрения окружение Лукашенко в вопросе санкций, которые, возможно, будут приниматься далее. Поэтому мы считаем, что это подходящий инструмент повышения давления на тех, кто ответственен за насилие на улицах, за фальсификацию выборов, а также ответственен за то, что последовательно ставятся препятствия для запуска необходимого инклюзивного диалога", - добавил министр.
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Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.
Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииХайко МаасАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД ГерманииГерманияБелоруссияВ мире
 
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