https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585309185.html

В Германии заявили о продолжении курса санкций против Белоруссии

В Германии заявили о продолжении курса санкций против Белоруссии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не видит конструктивных шагов со стороны властей Белоруссии по урегулированию политического кризиса в стране,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:25

2020-11-19T11:25

2020-11-19T11:52

хайко маас

александр лукашенко

евросоюз

протесты в белоруссии

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германия

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в мире

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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не видит конструктивных шагов со стороны властей Белоруссии по урегулированию политического кризиса в стране, намерен продолжать курс санкций."Оба введенных раунда санкций были очень прицельно направлены на тех, кого мы считаем ответственными за меры против прав человека, против демонстрантов, но также на тех, кто причастен к фальсификации выборов, а также, конечно, Лукашенко. Мы отмечаем, что оппозиция, те, кто протестуют, продолжают выходить на улицы, но также власти в Белоруссии без изменений не демонстрируют готовности запустить инклюзивный диалог, которого все ждут, поэтому мы будем и дальше последовательно идти по этому пути, мы видим, что есть попытки со стороны Лукашенко расколоть оппозицию", - заявил Маас перед совещанием глав МИД ЕС в формате видеоконференции.По его словам, "до сих пор нет никаких признаков конструктивной реакции из Минска". "Мы будем обсуждать, как мы можем увеличить давление. И это мы можем сделать, если мы будем держать в поле зрения окружение Лукашенко в вопросе санкций, которые, возможно, будут приниматься далее. Поэтому мы считаем, что это подходящий инструмент повышения давления на тех, кто ответственен за насилие на улицах, за фальсификацию выборов, а также ответственен за то, что последовательно ставятся препятствия для запуска необходимого инклюзивного диалога", - добавил министр.Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201117/oppozitsionery-1585047047.html

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хайко маас, александр лукашенко, евросоюз, мид германии, германия, белоруссия, в мире