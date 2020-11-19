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Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:50
2020-11-19T09:50
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
медиа - общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменят решение об ответных мерах, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы."В случае если владелец информационного ресурса прекратил ограничения распространения… общественно значимой информации и (или) устранил иные ограничения, нарушающие право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информирует об этом Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей", - говорится в проекте закона.Затем Роскомнадзор после проверки на достоверность уведомления о снятии ограничений доступа к информации будет направлять об этом сведения генпрокурору или его заместителям. Далее генеральный прокурор или его заместители по согласованию с МИД России смогут отменить решение о признании владельца информационного ресурса причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод.После чего Роскомнадзор в течение суток должен будет удалить сведения о владельце ресурса как о причастном к нарушению прав и свобод и снять все ограничения с самой интернет-платформы.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, медиа - общество

Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса

09:50 19.11.2020
 
© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменят решение об ответных мерах, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.
"В случае если владелец информационного ресурса прекратил ограничения распространения… общественно значимой информации и (или) устранил иные ограничения, нарушающие право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информирует об этом Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей", - говорится в проекте закона.
Затем Роскомнадзор после проверки на достоверность уведомления о снятии ограничений доступа к информации будет направлять об этом сведения генпрокурору или его заместителям. Далее генеральный прокурор или его заместители по согласованию с МИД России смогут отменить решение о признании владельца информационного ресурса причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод.
После чего Роскомнадзор в течение суток должен будет удалить сведения о владельце ресурса как о причастном к нарушению прав и свобод и снять все ограничения с самой интернет-платформы.
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации Свободная Европа/Свобода в Праге - РИА Новости, 1920, 12.02.2020
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФМедиа - Общество
 
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