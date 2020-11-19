Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменят решение об ответных мерах, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.
"В случае если владелец информационного ресурса прекратил ограничения распространения… общественно значимой информации и (или) устранил иные ограничения, нарушающие право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информирует об этом Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей", - говорится в проекте закона.
Затем Роскомнадзор после проверки на достоверность уведомления о снятии ограничений доступа к информации будет направлять об этом сведения генпрокурору или его заместителям. Далее генеральный прокурор или его заместители по согласованию с МИД России смогут отменить решение о признании владельца информационного ресурса причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод.
После чего Роскомнадзор в течение суток должен будет удалить сведения о владельце ресурса как о причастном к нарушению прав и свобод и снять все ограничения с самой интернет-платформы.
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