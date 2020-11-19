https://ria.ru/20201119/samolet-1585164886.html

Бортпроводник рассказал, чем опасны кресла в самолете

Бортпроводник рассказал, чем опасны кресла в самолете

Бортпроводник рассказал, почему авиапассажирам лучше не пользоваться карманами впереди стоящих кресел, сообщает Express. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T00:26

2020-11-19T00:26

2020-11-19T00:26

туризм

туризм

самолеты

пассажиры

новости - туризм

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150617/92/1506179264_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_119057cbe705c94986434eae0844fa2d.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бортпроводник рассказал, почему авиапассажирам лучше не пользоваться карманами впереди стоящих кресел, сообщает Express.Один из стюардов, пожелавший не называть свое имя, на профессиональном форуме объяснил, что не нужно пользоваться карманом сиденья, поскольку из него убирают мусор, но он "никогда не чистится"."Я видел, что оттуда вытаскивают: грязные салфетки, носовые платки, трусы, носки, жвачки, надкушенные сладости, огрызки яблок. А на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон, ноутбук или iPad", — говорит он.Из-за пандемии салоны стали убирать тщательнее. Но бортпроводник все же советует путешественникам упаковать в пакет предметы, которые они планируют разместить в кармане сиденья. Кроме того, он предлагает туристам пользоваться на борту антибактериальными салфетками — протирать раскладывающийся столик, подлокотники и спинку.

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания