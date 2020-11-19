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Бортпроводник рассказал, чем опасны кресла в самолете
Бортпроводник рассказал, чем опасны кресла в самолете
Бортпроводник рассказал, почему авиапассажирам лучше не пользоваться карманами впереди стоящих кресел, сообщает Express. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T00:26
2020-11-19T00:26
2020-11-19T00:26
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бортпроводник рассказал, почему авиапассажирам лучше не пользоваться карманами впереди стоящих кресел, сообщает Express.Один из стюардов, пожелавший не называть свое имя, на профессиональном форуме объяснил, что не нужно пользоваться карманом сиденья, поскольку из него убирают мусор, но он "никогда не чистится"."Я видел, что оттуда вытаскивают: грязные салфетки, носовые платки, трусы, носки, жвачки, надкушенные сладости, огрызки яблок. А на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон, ноутбук или iPad", — говорит он.Из-за пандемии салоны стали убирать тщательнее. Но бортпроводник все же советует путешественникам упаковать в пакет предметы, которые они планируют разместить в кармане сиденья. Кроме того, он предлагает туристам пользоваться на борту антибактериальными салфетками — протирать раскладывающийся столик, подлокотники и спинку.
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туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Бортпроводник рассказал, почему авиапассажирам лучше не пользоваться карманами впереди стоящих кресел, сообщает
Express.
Один из стюардов, пожелавший не называть свое имя, на профессиональном форуме объяснил, что не нужно пользоваться карманом сиденья, поскольку из него убирают мусор, но он "никогда не чистится".
"Я видел, что оттуда вытаскивают: грязные салфетки, носовые платки, трусы, носки, жвачки, надкушенные сладости, огрызки яблок. А на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон, ноутбук или iPad", — говорит он.
Из-за пандемии салоны стали убирать тщательнее. Но бортпроводник все же советует путешественникам упаковать в пакет предметы, которые они планируют разместить в кармане сиденья. Кроме того, он предлагает туристам пользоваться на борту антибактериальными салфетками — протирать раскладывающийся столик, подлокотники и спинку.