https://ria.ru/20201119/rossotrudnichestvo-1585305104.html

Форум по итогам реализации в 2019-2020 гг. проектов Россотрудничества

Форум по итогам реализации в 2019-2020 гг. проектов Россотрудничества

26 ноября в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится форум по итогам реализации в 2019-2020 гг. проектов Россотрудничества в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

2020-11-19T11:03

2020-11-19T11:03

2020-11-19T11:03

анонсы

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Задать вопросК участию приглашены:- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;- член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, директор Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда СУРОВА; - заместитель директора Федерального государственного автономного научного учреждения "Центр социологических исследований" Надежда ПОЛИХИНА;- проректор по цифровизации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексей АНОСОВ;- декан факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН Наталья ПОМОРЦЕВА;- доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана Елена СМИРНОВА.Модератор – начальник Управления в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.В середине 2019 года Россотрудничество запустило более сорока международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру, в которых уже приняли участие более 100 тысяч человек из 92-х стран. В 2020 году, в период пандемии, данный опыт получил свое позитивное развитие. Основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы поддержки школьников и учителей, студентов и молодых ученых по всему миру.На мероприятии ключевые участники и эксперты обсудят итоги реализации грантовой программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019-2020 гг., а также расскажут об основных результатах инновационных проектов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы