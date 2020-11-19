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Онлайн-конференция о реализации проектов Россотрудничества в 2019-2020
Онлайн-конференция о реализации проектов Россотрудничества в 2019-2020
26 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную итогам реализации в 2019-2020 гг. проектов Россотрудничества.
2020-11-19T11:00
2020-11-19T11:00
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Задать вопросК участию приглашены:- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;- начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Ольга ФИЛОНОВА;- председатель Российского общества "Знание", заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Любовь ДУХАНИНА;- член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, директор Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда СУРОВА;- генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин АБРАМОВ;- директор по довузовскому образованию университета "Иннополис" Алексей ХАБИБУЛИН;- директор МИЦ "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир НЕЛЮБ.Модератор – начальник Управления в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.В середине 2019 года Россотрудничество запустило более сорока международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру, в которых уже приняли участие более 100 тысяч человек из 92-х стран. В 2020 году, в период пандемии, данный опыт получил свое позитивное развитие. Основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы поддержки школьников и учителей, студентов и молодых ученых по всему миру.На мероприятии ключевые участники и эксперты обсудят итоги реализации грантовой программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019-2020 гг., а также расскажут об основных результатах инновационных проектов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о реализации проектов Россотрудничества в 2019-2020

11:00 19.11.2020
 
Читать ria.ru в
26 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную итогам реализации в 2019-2020 гг. проектов Россотрудничества.
Задать вопрос

К участию приглашены:
- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
- начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Ольга ФИЛОНОВА;
- председатель Российского общества "Знание", заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Любовь ДУХАНИНА;
- член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, директор Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда СУРОВА;
- генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин АБРАМОВ;
- директор по довузовскому образованию университета "Иннополис" Алексей ХАБИБУЛИН;
- директор МИЦ "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир НЕЛЮБ.

Модератор – начальник Управления в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

В середине 2019 года Россотрудничество запустило более сорока международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру, в которых уже приняли участие более 100 тысяч человек из 92-х стран. В 2020 году, в период пандемии, данный опыт получил свое позитивное развитие. Основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы поддержки школьников и учителей, студентов и молодых ученых по всему миру.

На мероприятии ключевые участники и эксперты обсудят итоги реализации грантовой программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019-2020 гг., а также расскажут об основных результатах инновационных проектов.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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