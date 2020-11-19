Онлайн-конференция о реализации проектов Россотрудничества в 2019-2020
26 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную итогам реализации в 2019-2020 гг. проектов Россотрудничества.
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К участию приглашены:
- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
- начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Ольга ФИЛОНОВА;
- председатель Российского общества "Знание", заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Любовь ДУХАНИНА;
- член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, директор Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда СУРОВА;
- генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин АБРАМОВ;
- директор по довузовскому образованию университета "Иннополис" Алексей ХАБИБУЛИН;
- директор МИЦ "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир НЕЛЮБ.
Модератор – начальник Управления в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
В середине 2019 года Россотрудничество запустило более сорока международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру, в которых уже приняли участие более 100 тысяч человек из 92-х стран. В 2020 году, в период пандемии, данный опыт получил свое позитивное развитие. Основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы поддержки школьников и учителей, студентов и молодых ученых по всему миру.
На мероприятии ключевые участники и эксперты обсудят итоги реализации грантовой программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019-2020 гг., а также расскажут об основных результатах инновационных проектов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
- начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Ольга ФИЛОНОВА;
- председатель Российского общества "Знание", заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Любовь ДУХАНИНА;
- член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, директор Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда СУРОВА;
- генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин АБРАМОВ;
- директор по довузовскому образованию университета "Иннополис" Алексей ХАБИБУЛИН;
- директор МИЦ "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир НЕЛЮБ.
Модератор – начальник Управления в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
В середине 2019 года Россотрудничество запустило более сорока международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру, в которых уже приняли участие более 100 тысяч человек из 92-х стран. В 2020 году, в период пандемии, данный опыт получил свое позитивное развитие. Основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы поддержки школьников и учителей, студентов и молодых ученых по всему миру.
На мероприятии ключевые участники и эксперты обсудят итоги реализации грантовой программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019-2020 гг., а также расскажут об основных результатах инновационных проектов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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