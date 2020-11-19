https://ria.ru/20201119/roskomnadzor-1585374024.html
Роскомнадзор поддержал проект о санкциях за цензуру против российских СМИ
Роскомнадзор поддержал проект о санкциях за цензуру против российских СМИ
Роскомнадзор поддерживает законопроект о противодействии цензуре иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:03
2020-11-19T16:03
2020-11-19T16:04
антон горелкин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает законопроект о противодействии цензуре иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин."Роскомнадзор поддерживает законопроект. Дополнительно необходимо определить размеры штрафов в сопутствующих нормах КоАП", - ответили в пресс-службе на запрос РИА Новости.
https://ria.ru/20201119/gosduma-1585360726.html
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антон горелкин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество