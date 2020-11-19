https://ria.ru/20201119/putin-1585334828.html
Путин считает, что ненефтегазовые доходы в России будут увеличиваться
Путин считает, что ненефтегазовые доходы в России будут увеличиваться
Президент России Владимир Путин считает, что ненефтегазовые доходы в РФ будут увеличиваться. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:10
2020-11-19T13:10
2020-11-19T13:59
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что ненефтегазовые доходы в РФ будут увеличиваться.Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом сообщил, что по итогам года ФНС планирует выйти на 20,5 триллиона рублей консолидированного бюджета, и если говорить о том, как складываются поступления без углеводородов, то, по словам Егорова, выход - ноль в ноль."Это хорошо, это значит, что все-таки ненефтегазовый доход у нас стабильный", - сказал Путин, добавив: "Он, наверное, даже увеличивается. Я думаю, может быть, даже и повыше станет".
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