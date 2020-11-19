https://ria.ru/20201119/putin-1585324257.html

Путин проведет встречу с главой ФНС

Путин проведет встречу с главой ФНС

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, чтобы обсудить деятельность ФНС, сообщил... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:35

2020-11-19T12:35

2020-11-19T12:35

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, чтобы обсудить деятельность ФНС, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. Сегодня в преддверии дня работника налоговых органов, который будет в субботу, он встретится с Даниилом Егоровым, руководителем ФНС. Традиционно руководитель ФНС о деятельности службы информирует президента. Сегодня это также произойдет", - сказал Песков.

https://ria.ru/20200909/nalog-1576975219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), дмитрий песков, владимир путин, политика