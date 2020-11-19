https://ria.ru/20201119/putin-1585324257.html
Путин проведет встречу с главой ФНС
Путин проведет встречу с главой ФНС
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, чтобы обсудить деятельность ФНС, сообщил... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:35
2020-11-19T12:35
2020-11-19T12:35
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, чтобы обсудить деятельность ФНС, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. Сегодня в преддверии дня работника налоговых органов, который будет в субботу, он встретится с Даниилом Егоровым, руководителем ФНС. Традиционно руководитель ФНС о деятельности службы информирует президента. Сегодня это также произойдет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20200909/nalog-1576975219.html
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даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), дмитрий песков, владимир путин, политика