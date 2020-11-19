https://ria.ru/20201119/profilaktika-1585435651.html
Врач оценил эффективность народных средств от коронавируса
Врач оценил эффективность народных средств от коронавируса
Народные средства профилактики коронавируса годятся как дополнительный способ защиты, заявил Ura.ru главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T22:03
2020-11-19T22:03
2020-11-19T23:04
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Народные средства профилактики коронавируса годятся как дополнительный способ защиты, заявил Ura.ru главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.Он подчеркнул, что для защиты от коронавируса необходимо регулярно мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию."Все народные средства, которые были популярны в начале пандемии, как-то чеснок, имбирь и лимон, хороши лишь как меры дополнительной профилактики", — утверждает Выгоняйлов. Он призвал не злоупотреблять ими.Медик предостерег от приема витамина D3 в случае отсутствия лабораторно подтвержденного дефицита этого вещества."Препарат при избытке опасен", — подчеркнул врач.Коронавирусом в России заражены более двух миллионов человек, из которых свыше полутора миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали почти 35 тысяч человек. За последние сутки выявили 23,6 тысячи новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Народные средства профилактики коронавируса годятся как дополнительный способ защиты, заявил Ura.ru
главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.
"Профилактика коронавирусной инфекции народными средствами не способна заменить соблюдение элементарных противоэпидемических мер", — заявил врач.
Он подчеркнул, что для защиты от коронавируса необходимо регулярно мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
"Все народные средства, которые были популярны в начале пандемии, как-то чеснок, имбирь и лимон, хороши лишь как меры дополнительной профилактики", — утверждает Выгоняйлов. Он призвал не злоупотреблять ими.
Медик предостерег от приема витамина D3 в случае отсутствия лабораторно подтвержденного дефицита этого вещества.
"Препарат при избытке опасен", — подчеркнул врач.
Коронавирусом в России заражены более двух миллионов человек, из которых свыше полутора миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали почти 35 тысяч человек. За последние сутки выявили 23,6 тысячи новых случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.