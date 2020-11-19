https://ria.ru/20201119/proekty-1585400958.html

ПСБ готов помочь Удмуртии в реализации инвестиционных и соцпроектов

ПСБ готов помочь Удмуртии в реализации инвестиционных и соцпроектов

Перспективы реализации в Удмуртии приоритетных инвестиционных и социально-экономических проектов обсудили председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:45

2020-11-19T17:45

2020-11-19T17:45

банк псб

петр фрадков

александр бречалов

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Перспективы реализации в Удмуртии приоритетных инвестиционных и социально-экономических проектов обсудили председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает пресс-служба банка.Стороны, в частности, рассмотрели проблемы развития программы газификации сельских населенных пунктов при финансовом участии ПСБ: банк планирует предоставить финансирование для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей на территории десяти муниципальных образований региона.Кроме того, на встрече обсуждались совместные задачи по бесперебойному выполнению госконтрактов и сохранению темпов выпуска продукции двойного назначения и гражданской продукции на предприятиях ОПК, с которыми работает ПСБ. В настоящее время банк обслуживает более трехсот таких компаний в республике, которым суммарно уже открыл кредитно-гарантийные лимиты более чем на 81 миллиарда рублей, и планирует их расширение.По информации пресс-службы, особое внимание на встрече было уделено перспективам развития спортивного сектора республики. На сегодняшний день правительство Удмуртии и ПСБ в рамках соответствующего соглашения поддерживают Федерацию биатлона, Федерацию лыжного спорта и реализуют проект любительских стартов "Калашников-Спорт". Кроме того, главы банка и региона договорились рассмотреть возможность участия ПСБ в проекте реконструкции ледовой арены в Ижевске.По словам Бречалова, сотрудничество региона с Промсвязьбанком уже измеряется конкретными показателями: созданными рабочими местами, числом участников спортивных стартов, объемами ремонтных работ."Это говорит о качественном взаимодействии и заинтересованности обеих сторон в проектах, направленных на развитие республики. Перечень перспективных направлений включает в себя и экономические, и социальные вопросы", – сказал глава Удмуртии, слова которого цитирует пресс-служба банка.

https://ria.ru/20201112/bank-1584303928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, петр фрадков, александр бречалов, новости компаний - экономика