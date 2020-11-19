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Помпео стал первым госсекретарем США, посетившим Голанские высоты
Помпео стал первым госсекретарем США, посетившим Голанские высоты
Госсекретарь США Майк Помпео стал первым американским чиновником такого ранга, посетившим Голанские высоты, сообщил израильский государственный телеканал "Кан". РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:20
2020-11-19T19:20
майк помпео
голанские высоты
дональд трамп
сирия
сша
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео стал первым американским чиновником такого ранга, посетившим Голанские высоты, сообщил израильский государственный телеканал "Кан"."Помпео посетил Голанские высоты вместе с министром иностранных дел (Израиля) Габи Ашкенази. Майк Помпео - первый госсекретарь США, посетивший этот регион", - говорится в сообщении телеканала.В ходе визита, начавшегося в среду, Помпео уже посетил израильское поселение Псагот на Западном берегу реки Иордан.О намерении посетить Голанские высоты госсекретарь заявил в четверг утром. Американские СМИ писали о его намерении посетить в том числе Голанские высоты, но госдепартамент США отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.Начиная с 1967 года, когда Голанские высоты были захвачены Израилем, Вашингтон рассматривал их как оккупированную территорию. Однако в конце марте 2019 года президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанами.В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/izrail-1577202626.html
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голанские высоты
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майк помпео, голанские высоты, дональд трамп, сирия, сша, израиль, в мире

Помпео стал первым госсекретарем США, посетившим Голанские высоты

19:20 19.11.2020
 
© AP Photo / Aris Messinis/PoolГоссекретарь США Майк Помпео в маске
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Aris Messinis/Pool
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео стал первым американским чиновником такого ранга, посетившим Голанские высоты, сообщил израильский государственный телеканал "Кан".
"Помпео посетил Голанские высоты вместе с министром иностранных дел (Израиля) Габи Ашкенази. Майк Помпео - первый госсекретарь США, посетивший этот регион", - говорится в сообщении телеканала.
В ходе визита, начавшегося в среду, Помпео уже посетил израильское поселение Псагот на Западном берегу реки Иордан.
О намерении посетить Голанские высоты госсекретарь заявил в четверг утром. Американские СМИ писали о его намерении посетить в том числе Голанские высоты, но госдепартамент США отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.
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Начиная с 1967 года, когда Голанские высоты были захвачены Израилем, Вашингтон рассматривал их как оккупированную территорию. Однако в конце марте 2019 года президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанами.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
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Майк ПомпеоГоланские высотыДональд ТрампСирияСШАИзраильВ мире
 
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