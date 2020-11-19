Помпео стал первым госсекретарем США, посетившим Голанские высоты
© AP Photo / Aris Messinis/PoolГоссекретарь США Майк Помпео в маске
© AP Photo / Aris Messinis/Pool
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео стал первым американским чиновником такого ранга, посетившим Голанские высоты, сообщил израильский государственный телеканал "Кан".
"Помпео посетил Голанские высоты вместе с министром иностранных дел (Израиля) Габи Ашкенази. Майк Помпео - первый госсекретарь США, посетивший этот регион", - говорится в сообщении телеканала.
В ходе визита, начавшегося в среду, Помпео уже посетил израильское поселение Псагот на Западном берегу реки Иордан.
О намерении посетить Голанские высоты госсекретарь заявил в четверг утром. Американские СМИ писали о его намерении посетить в том числе Голанские высоты, но госдепартамент США отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.
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Начиная с 1967 года, когда Голанские высоты были захвачены Израилем, Вашингтон рассматривал их как оккупированную территорию. Однако в конце марте 2019 года президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанами.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.