Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201119/polotentsa-1585268163.html
Космонавты выбросили на орбите грязные полотенца
Космонавты выбросили на орбите грязные полотенца
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков после работ рядом с двигательной установкой модуля "Звезда", где много сажи, вытерли перчатки... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T00:23
2020-11-19T05:45
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:315:6048:3717_1400x0_80_0_0_3a596ca956d2c47f1590e9a33f15ec26.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков после работ рядом с двигательной установкой модуля "Звезда", где много сажи, вытерли перчатки скафандра полотенцами, после чего выбросили ткань в открытый космос, следует из трансляции на сайте НАСА."Оба полотенца ушли красиво", - добавил космонавт после того, как полотенца отправили в свободный полет.Его коллега отметил, что улетая, они блестели.Эту задачу космонавты выполнили, пока МКС была в тени и членам экипажа дали отдохнуть между операциями, пока станция не окажется на солнечной стороне."Ждем рассвета. Ждем чего-то. Солнышко вышло", - сказал космонавт. После этого им разрешили продолжить работу.
https://ria.ru/20201118/treschina-1585266294.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_336:0:5712:4032_1400x0_80_0_0_d456ff4b47c6235e8652ad5df43f8ef4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кудь-сверчков, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Космонавты выбросили на орбите грязные полотенца

00:23 19.11.2020 (обновлено: 05:45 19.11.2020)
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков после работ рядом с двигательной установкой модуля "Звезда", где много сажи, вытерли перчатки скафандра полотенцами, после чего выбросили ткань в открытый космос, следует из трансляции на сайте НАСА.
"Достаем полотенца. Полотенца слегка удаляют, но не полностью. Пыль космическая", - сказал один из космонавтов.
"Оба полотенца ушли красиво", - добавил космонавт после того, как полотенца отправили в свободный полет.
Его коллега отметил, что улетая, они блестели.
Эту задачу космонавты выполнили, пока МКС была в тени и членам экипажа дали отдохнуть между операциями, пока станция не окажется на солнечной стороне.
"Ждем рассвета. Ждем чего-то. Солнышко вышло", - сказал космонавт. После этого им разрешили продолжить работу.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 23:37Хочу стать космонавтом
Космонавт отверг версию появления трещины в МКС из-за воздействия извне
 
Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19На Украине введут обязательный тест для военных на знание английского
10:16Курс рубля снизился к доллару и евро
10:14Главврача медицинского центра Читы уволили за плохую работу в пандемию
10:14Назван неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
10:12Правящая фракция парламента Армении считает смену премьера неприемлемой
10:10Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
Лента новостейМолния