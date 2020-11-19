https://ria.ru/20201119/polotentsa-1585268163.html
Космонавты выбросили на орбите грязные полотенца
Космонавты выбросили на орбите грязные полотенца
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков после работ рядом с двигательной установкой модуля "Звезда", где много сажи, вытерли перчатки... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T00:23
2020-11-19T00:23
2020-11-19T05:45
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков после работ рядом с двигательной установкой модуля "Звезда", где много сажи, вытерли перчатки скафандра полотенцами, после чего выбросили ткань в открытый космос, следует из трансляции на сайте НАСА."Оба полотенца ушли красиво", - добавил космонавт после того, как полотенца отправили в свободный полет.Его коллега отметил, что улетая, они блестели.Эту задачу космонавты выполнили, пока МКС была в тени и членам экипажа дали отдохнуть между операциями, пока станция не окажется на солнечной стороне."Ждем рассвета. Ждем чего-то. Солнышко вышло", - сказал космонавт. После этого им разрешили продолжить работу.
https://ria.ru/20201118/treschina-1585266294.html
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сергей кудь-сверчков, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса