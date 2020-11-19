https://ria.ru/20201119/pokhischenie-1585441047.html

Во Владимирской области задержали предполагаемого похитителя ребенка

Во Владимирской области задержали предполагаемого похитителя ребенка

По подозрению в похищении семилетнего мальчика во Владимирской области задержан 26-летний житель деревни Макариха, сообщила официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T23:58

2020-11-19T23:58

2020-11-20T07:34

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

интерпол

владимирская область

камешковский район

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По подозрению в похищении семилетнего мальчика во Владимирской области задержан 26-летний житель деревни Макариха, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Ранее сообщалось, что мальчик, пропавший 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, найден живым.Как уточнила Волк, к сотрудникам ГУУР МВД от зарубежных коллег по каналам Интерпола некоторое время назад поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета, где сообщалось о мужчине, удерживающем дома маленького мальчика. В ходе оперативно-розыскных мероприятий эти сведения нашли подтверждение."По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик", - сказала Волк.Она добавила, что ребенок передан родителям. Задержанный будет доставлен в следственные органы.Мальчик семи лет пропал 28 сентября: возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, но дома не появился. В его поисках участвовали полицейские, военные, волонтеры, но на тот момент они оказались безрезультатными.

https://ria.ru/20201112/sauna-1584329212.html

владимирская область

камешковский район

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ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), интерпол, владимирская область, камешковский район, происшествия