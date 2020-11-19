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Во Владимирской области задержали предполагаемого похитителя ребенка
Во Владимирской области задержали предполагаемого похитителя ребенка
По подозрению в похищении семилетнего мальчика во Владимирской области задержан 26-летний житель деревни Макариха, сообщила официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T23:58
2020-11-20T07:34
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
интерпол
владимирская область
камешковский район
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По подозрению в похищении семилетнего мальчика во Владимирской области задержан 26-летний житель деревни Макариха, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Ранее сообщалось, что мальчик, пропавший 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, найден живым.Как уточнила Волк, к сотрудникам ГУУР МВД от зарубежных коллег по каналам Интерпола некоторое время назад поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета, где сообщалось о мужчине, удерживающем дома маленького мальчика. В ходе оперативно-розыскных мероприятий эти сведения нашли подтверждение."По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик", - сказала Волк.Она добавила, что ребенок передан родителям. Задержанный будет доставлен в следственные органы.Мальчик семи лет пропал 28 сентября: возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, но дома не появился. В его поисках участвовали полицейские, военные, волонтеры, но на тот момент они оказались безрезультатными.
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владимирская область
камешковский район
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ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), интерпол, владимирская область, камешковский район, происшествия

Во Владимирской области задержали предполагаемого похитителя ребенка

23:58 19.11.2020 (обновлено: 07:34 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. По подозрению в похищении семилетнего мальчика во Владимирской области задержан 26-летний житель деревни Макариха, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что мальчик, пропавший 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, найден живым.
Как уточнила Волк, к сотрудникам ГУУР МВД от зарубежных коллег по каналам Интерпола некоторое время назад поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета, где сообщалось о мужчине, удерживающем дома маленького мальчика. В ходе оперативно-розыскных мероприятий эти сведения нашли подтверждение.
"По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик", - сказала Волк.
Она добавила, что ребенок передан родителям. Задержанный будет доставлен в следственные органы.
Мальчик семи лет пропал 28 сентября: возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, но дома не появился. В его поисках участвовали полицейские, военные, волонтеры, но на тот момент они оказались безрезультатными.
Лопаты - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Ирина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ИнтерполВладимирская областьКамешковский районПроисшествия
 
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