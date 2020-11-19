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Эксперт: дорожные службы Москвы предотвратили последствия ледяного дождя
Эксперт: дорожные службы Москвы предотвратили последствия ледяного дождя
Дорожные службы Москвы предприняли грамотные превентивные меры для того, чтобы предотвратить транспортный коллапс в городе из-за ледяного дождя, заявил РИА... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:13
2020-11-19T16:13
2020-11-19T16:13
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Дорожные службы Москвы предприняли грамотные превентивные меры для того, чтобы предотвратить транспортный коллапс в городе из-за ледяного дождя, заявил РИА Новости доктор наук и профессор МАДИ Эдуард Котляровский.В ночь на 19 ноября на Москву обрушился ледяной дождь, коммунальные службы столицы перешли на режим повышенной готовности для устранения его последствий."Все мероприятия по обработке дорог в Москве были предприняты своевременно, в соответствии с прогнозом были распределены соответствующие противогололедные материалы", - отметил Котляровский.По его словам, ледяной дождь – это определенный форс-мажор, но это не первый случай в Москве, все подобные ситуации прописаны в регламенте зимнего содержания, который утверждается правительством города. "У нас выпало порядка 5 миллиметров осадков, а вот Владивостоку повезло меньше – там выпало 10 миллиметров. Мэру города пришлось просить жителей не выходить на работу, город встал. Все зависит от ситуации", - сказал эксперт.Он добавил, что москвичи были проинформированы заранее о грядущем изменении погоды, в том числе с помощью СМС-оповещений от МЧС. "Кроме того, по всем СМИ транслировались предупреждения о необходимости замены резины на личном транспорте. У кого-то ее просто нет, кто-то поленился или еще не успел поменять", - напомнил он.Также МЧС информировало москвичей о том, что в связи изменением погоды следует отказаться от поездок, не ставить машины под деревьями. Все эти предупреждения были массово озвучены, добавил эксперт.
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москва
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Дорожные службы Москвы предприняли грамотные превентивные меры для того, чтобы предотвратить транспортный коллапс в городе из-за ледяного дождя, заявил РИА Новости доктор наук и профессор МАДИ Эдуард Котляровский.
В ночь на 19 ноября на Москву
обрушился ледяной дождь, коммунальные службы столицы перешли на режим повышенной готовности для устранения его последствий.
"Все мероприятия по обработке дорог в Москве были предприняты своевременно, в соответствии с прогнозом были распределены соответствующие противогололедные материалы", - отметил Котляровский.
По его словам, ледяной дождь – это определенный форс-мажор, но это не первый случай в Москве, все подобные ситуации прописаны в регламенте зимнего содержания, который утверждается правительством города. "У нас выпало порядка 5 миллиметров осадков, а вот Владивостоку повезло меньше – там выпало 10 миллиметров. Мэру города пришлось просить жителей не выходить на работу, город встал. Все зависит от ситуации", - сказал эксперт.
Он добавил, что москвичи были проинформированы заранее о грядущем изменении погоды, в том числе с помощью СМС-оповещений от МЧС. "Кроме того, по всем СМИ транслировались предупреждения о необходимости замены резины на личном транспорте. У кого-то ее просто нет, кто-то поленился или еще не успел поменять", - напомнил он.
Также МЧС информировало москвичей о том, что в связи изменением погоды следует отказаться от поездок, не ставить машины под деревьями. Все эти предупреждения были массово озвучены, добавил эксперт.