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Эксперт: дорожные службы Москвы предотвратили последствия ледяного дождя
Эксперт: дорожные службы Москвы предотвратили последствия ледяного дождя
Дорожные службы Москвы предприняли грамотные превентивные меры для того, чтобы предотвратить транспортный коллапс в городе из-за ледяного дождя, заявил РИА... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:13
2020-11-19T16:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Дорожные службы Москвы предприняли грамотные превентивные меры для того, чтобы предотвратить транспортный коллапс в городе из-за ледяного дождя, заявил РИА Новости доктор наук и профессор МАДИ Эдуард Котляровский.В ночь на 19 ноября на Москву обрушился ледяной дождь, коммунальные службы столицы перешли на режим повышенной готовности для устранения его последствий."Все мероприятия по обработке дорог в Москве были предприняты своевременно, в соответствии с прогнозом были распределены соответствующие противогололедные материалы", - отметил Котляровский.По его словам, ледяной дождь – это определенный форс-мажор, но это не первый случай в Москве, все подобные ситуации прописаны в регламенте зимнего содержания, который утверждается правительством города. "У нас выпало порядка 5 миллиметров осадков, а вот Владивостоку повезло меньше – там выпало 10 миллиметров. Мэру города пришлось просить жителей не выходить на работу, город встал. Все зависит от ситуации", - сказал эксперт.Он добавил, что москвичи были проинформированы заранее о грядущем изменении погоды, в том числе с помощью СМС-оповещений от МЧС. "Кроме того, по всем СМИ транслировались предупреждения о необходимости замены резины на личном транспорте. У кого-то ее просто нет, кто-то поленился или еще не успел поменять", - напомнил он.Также МЧС информировало москвичей о том, что в связи изменением погоды следует отказаться от поездок, не ставить машины под деревьями. Все эти предупреждения были массово озвучены, добавил эксперт.
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москва

Эксперт: дорожные службы Москвы предотвратили последствия ледяного дождя

16:13 19.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРаботники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя
Работники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Дорожные службы Москвы предприняли грамотные превентивные меры для того, чтобы предотвратить транспортный коллапс в городе из-за ледяного дождя, заявил РИА Новости доктор наук и профессор МАДИ Эдуард Котляровский.
В ночь на 19 ноября на Москву обрушился ледяной дождь, коммунальные службы столицы перешли на режим повышенной готовности для устранения его последствий.
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"Все мероприятия по обработке дорог в Москве были предприняты своевременно, в соответствии с прогнозом были распределены соответствующие противогололедные материалы", - отметил Котляровский.
По его словам, ледяной дождь – это определенный форс-мажор, но это не первый случай в Москве, все подобные ситуации прописаны в регламенте зимнего содержания, который утверждается правительством города. "У нас выпало порядка 5 миллиметров осадков, а вот Владивостоку повезло меньше – там выпало 10 миллиметров. Мэру города пришлось просить жителей не выходить на работу, город встал. Все зависит от ситуации", - сказал эксперт.
Он добавил, что москвичи были проинформированы заранее о грядущем изменении погоды, в том числе с помощью СМС-оповещений от МЧС. "Кроме того, по всем СМИ транслировались предупреждения о необходимости замены резины на личном транспорте. У кого-то ее просто нет, кто-то поленился или еще не успел поменять", - напомнил он.
Также МЧС информировало москвичей о том, что в связи изменением погоды следует отказаться от поездок, не ставить машины под деревьями. Все эти предупреждения были массово озвучены, добавил эксперт.
 
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