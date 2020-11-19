https://ria.ru/20201119/pogoda-1585377385.html

Эксперт: дорожные службы Москвы предотвратили последствия ледяного дождя

Эксперт: дорожные службы Москвы предотвратили последствия ледяного дождя

Дорожные службы Москвы предприняли грамотные превентивные меры для того, чтобы предотвратить транспортный коллапс в городе из-за ледяного дождя, заявил РИА... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:13

2020-11-19T16:13

2020-11-19T16:13

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Дорожные службы Москвы предприняли грамотные превентивные меры для того, чтобы предотвратить транспортный коллапс в городе из-за ледяного дождя, заявил РИА Новости доктор наук и профессор МАДИ Эдуард Котляровский.В ночь на 19 ноября на Москву обрушился ледяной дождь, коммунальные службы столицы перешли на режим повышенной готовности для устранения его последствий."Все мероприятия по обработке дорог в Москве были предприняты своевременно, в соответствии с прогнозом были распределены соответствующие противогололедные материалы", - отметил Котляровский.По его словам, ледяной дождь – это определенный форс-мажор, но это не первый случай в Москве, все подобные ситуации прописаны в регламенте зимнего содержания, который утверждается правительством города. "У нас выпало порядка 5 миллиметров осадков, а вот Владивостоку повезло меньше – там выпало 10 миллиметров. Мэру города пришлось просить жителей не выходить на работу, город встал. Все зависит от ситуации", - сказал эксперт.Он добавил, что москвичи были проинформированы заранее о грядущем изменении погоды, в том числе с помощью СМС-оповещений от МЧС. "Кроме того, по всем СМИ транслировались предупреждения о необходимости замены резины на личном транспорте. У кого-то ее просто нет, кто-то поленился или еще не успел поменять", - напомнил он.Также МЧС информировало москвичей о том, что в связи изменением погоды следует отказаться от поездок, не ставить машины под деревьями. Все эти предупреждения были массово озвучены, добавил эксперт.

https://ria.ru/20201117/ptitsy-1585359289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва