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Московские власти рассказали о последствиях ледяного дождя
Московские власти рассказали о последствиях ледяного дождя
Деревья в лесопарках Москвы от ледяного дождя не пострадали, наледи на них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:36
2020-11-19T16:14
петр бирюков
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Деревья в лесопарках Москвы от ледяного дождя не пострадали, наледи на них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Вечером в среду и ночью в четверг в Москве прошел ледяной дождь. Как сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, заранее была проведена противогололедная обработка дорог, тротуаров, пешеходных зон, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений систем жизнеобеспечения, все они работают в штатном режиме, без сбоев. Случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды не зафиксировано."На природных территориях все в порядке, на деревьях наледи нет, их ничем не обрабатывали", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что, как показывает практика, животные также нормально переносят подобные природные явления.Серьезные последствия ледяного дождя были зафиксированы в московском регионе в декабре 2010 года. Тогда на земле, дорогах и тротуарах, электропроводах, автомобилях и деревьях образовалась ледяная корка, под тяжестью которой стволы и ветки ломались. За несколько дней распилили и вывезли порядка 12,5 тысяч деревьев.
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петр бирюков, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, москва

Московские власти рассказали о последствиях ледяного дождя

15:36 19.11.2020 (обновлено: 16:14 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРаботники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя
Работники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Работники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Деревья в лесопарках Москвы от ледяного дождя не пострадали, наледи на них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Вечером в среду и ночью в четверг в Москве прошел ледяной дождь. Как сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, заранее была проведена противогололедная обработка дорог, тротуаров, пешеходных зон, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений систем жизнеобеспечения, все они работают в штатном режиме, без сбоев. Случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды не зафиксировано.
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"На природных территориях все в порядке, на деревьях наледи нет, их ничем не обрабатывали", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что, как показывает практика, животные также нормально переносят подобные природные явления.
Серьезные последствия ледяного дождя были зафиксированы в московском регионе в декабре 2010 года. Тогда на земле, дорогах и тротуарах, электропроводах, автомобилях и деревьях образовалась ледяная корка, под тяжестью которой стволы и ветки ломались. За несколько дней распилили и вывезли порядка 12,5 тысяч деревьев.
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Петр БирюковДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыМосква
 
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