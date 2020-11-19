Московские власти рассказали о последствиях ледяного дождя
15:36 19.11.2020 (обновлено: 16:14 19.11.2020)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРаботники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя
Работники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Деревья в лесопарках Москвы от ледяного дождя не пострадали, наледи на них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Вечером в среду и ночью в четверг в Москве прошел ледяной дождь. Как сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, заранее была проведена противогололедная обработка дорог, тротуаров, пешеходных зон, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений систем жизнеобеспечения, все они работают в штатном режиме, без сбоев. Случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды не зафиксировано.
"На природных территориях все в порядке, на деревьях наледи нет, их ничем не обрабатывали", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что, как показывает практика, животные также нормально переносят подобные природные явления.
Серьезные последствия ледяного дождя были зафиксированы в московском регионе в декабре 2010 года. Тогда на земле, дорогах и тротуарах, электропроводах, автомобилях и деревьях образовалась ледяная корка, под тяжестью которой стволы и ветки ломались. За несколько дней распилили и вывезли порядка 12,5 тысяч деревьев.