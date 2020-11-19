https://ria.ru/20201119/pogoda-1585369404.html

Московские власти рассказали о последствиях ледяного дождя

Московские власти рассказали о последствиях ледяного дождя

Деревья в лесопарках Москвы от ледяного дождя не пострадали, наледи на них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:36

2020-11-19T15:36

2020-11-19T16:14

петр бирюков

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Деревья в лесопарках Москвы от ледяного дождя не пострадали, наледи на них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Вечером в среду и ночью в четверг в Москве прошел ледяной дождь. Как сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, заранее была проведена противогололедная обработка дорог, тротуаров, пешеходных зон, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений систем жизнеобеспечения, все они работают в штатном режиме, без сбоев. Случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды не зафиксировано."На природных территориях все в порядке, на деревьях наледи нет, их ничем не обрабатывали", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что, как показывает практика, животные также нормально переносят подобные природные явления.Серьезные последствия ледяного дождя были зафиксированы в московском регионе в декабре 2010 года. Тогда на земле, дорогах и тротуарах, электропроводах, автомобилях и деревьях образовалась ледяная корка, под тяжестью которой стволы и ветки ломались. За несколько дней распилили и вывезли порядка 12,5 тысяч деревьев.

https://ria.ru/20201119/gololed-1585333428.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/pogoda-1585282871.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, москва