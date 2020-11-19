https://ria.ru/20201119/podmoskove-1585434972.html

Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Последние две недели в Подмосковье выписка пациентов, переболевших коронавирусом, выше, чем госпитализация, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:57

2020-11-19T21:57

2020-11-19T21:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Последние две недели в Подмосковье выписка пациентов, переболевших коронавирусом, выше, чем госпитализация, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В последние две недели мы видим, что больше выписываем, чем поступлений. Хорошая динамика на койках", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".В четверг в Подмосковье выявили 880 пациентов с COVID-19, за все время – более 100 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/mutatsii-1585433155.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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