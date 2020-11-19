https://ria.ru/20201119/podmoskove-1585434972.html
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Последние две недели в Подмосковье выписка пациентов, переболевших коронавирусом, выше, чем госпитализация, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:57
2020-11-19T21:57
2020-11-19T21:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Последние две недели в Подмосковье выписка пациентов, переболевших коронавирусом, выше, чем госпитализация, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В последние две недели мы видим, что больше выписываем, чем поступлений. Хорошая динамика на койках", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".В четверг в Подмосковье выявили 880 пациентов с COVID-19, за все время – более 100 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/mutatsii-1585433155.html
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