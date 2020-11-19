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Подготовка к холодам началась на природных территориях Москвы

Подготовка к холодам началась на природных территориях Москвы

Подготовка к холодам началась на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и окружающей среды в четверг. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:36

2020-11-19T15:36

2020-11-23T18:36

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мосприрода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подготовка к холодам началась на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и окружающей среды в четверг.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что метеорологическая зима наступила в Москве почти на неделю позже положенного - 16 ноября. Он отметил, что в пятницу к вечеру столичные газоны припорошит 2-3 сантиметров снега, а в предстоящие выходные высота снежного покрова подрастет до 5-6 сантиметров.Отмечается, что осенью были развешаны искусственные домики для летучих мышей, скворечники и синичники, а также появились на природных территориях и крупные дуплянки, в которых зимой греются белки.Сообщается, что древесные растения перед наступлением зимы самостоятельно ведут подготовку. В период небольшого, но длительного осеннего похолодания дерево потихоньку начинает готовиться к более суровым понижениям температуры, происходит закалка. Приблизительно месяц необходим на адаптацию. В этот период приобретается способность выдерживать морозы до минус 20-30 градусов."Растения начинают производить так называемую позднюю древесину, она отличается большей плотностью и лучше предохраняет внутреннюю часть ствола от морозов. С той же целью запасенные в стволе и корнях простые сахара перерабатываются в сложные соединения крахмала, отличающегося большей температурой замерзания. Еще один аспект подготовки – всем привычный листопад. Сбрасывая листья, деревья и кустарники предохраняют себя от скапливающегося снега, который под своей тяжестью ломает ветви", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20200717/1574505737.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, евгений тишковец, москва