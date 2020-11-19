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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201119/pensionery-1585418049.html
Прожиточный минимум для пенсионеров в Московской области увеличился
Прожиточный минимум для пенсионеров в Московской области увеличился
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2021 году увеличили в Московской области. Об этом со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщил телеканал РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:06
2020-11-19T19:06
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.&nbsp;Прожиточный минимум для пенсионеров в 2021 году увеличили в Московской области. Об этом со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщил телеканал "360".Прожиточный минимум для пенсионеров в Подмосковье на 2021 год в размере 10 107 рублей установили в сентябре. Теперь же его подняли на 541 рубль — до 10 648. Это на 626 рублей выше, чем средний показатель по стране.Величину прожиточного минимума для пенсионеров устанавливают каждый год. Исходя из этого рассчитывается размер ежемесячной соцдоплаты к денежному пособию. В 2021 году в среднем она составит 2939 рублей.Социальные доплаты в 2021-м получат почти 177 тысяч пенсионеров, которые живут в Московской области. Это 12% общего количества неработающих пенсионеров в регионе, рассказала и.о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.Увеличение прожиточного минимума происходит из-за изменения социально-экономических параметров в России на 2021 год, отметили в пресс-службе Мособлдумы. По этой причине власти региона оперативно корректируют региональное законодательство.
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

Прожиточный минимум для пенсионеров в Московской области увеличился

19:06 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПожилые люди в защитных масках на улице
Пожилые люди в защитных масках на улице - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Прожиточный минимум для пенсионеров в 2021 году увеличили в Московской области. Об этом со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщил телеканал "360".
Прожиточный минимум для пенсионеров в Подмосковье на 2021 год в размере 10 107 рублей установили в сентябре. Теперь же его подняли на 541 рубль — до 10 648. Это на 626 рублей выше, чем средний показатель по стране.
Величину прожиточного минимума для пенсионеров устанавливают каждый год. Исходя из этого рассчитывается размер ежемесячной соцдоплаты к денежному пособию. В 2021 году в среднем она составит 2939 рублей.
Социальные доплаты в 2021-м получат почти 177 тысяч пенсионеров, которые живут в Московской области. Это 12% общего количества неработающих пенсионеров в регионе, рассказала и.о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

"На это потребуется 6,2 миллиарда рублей, из которых 2,8 млрд — средства областного бюджета", — пояснил председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев.

Увеличение прожиточного минимума происходит из-за изменения социально-экономических параметров в России на 2021 год, отметили в пресс-службе Мособлдумы. По этой причине власти региона оперативно корректируют региональное законодательство.
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
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