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Прожиточный минимум для пенсионеров в Московской области увеличился
Прожиточный минимум для пенсионеров в Московской области увеличился
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2021 году увеличили в Московской области. Об этом со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщил телеканал РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:06
2020-11-19T19:06
2020-11-19T19:06
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Прожиточный минимум для пенсионеров в 2021 году увеличили в Московской области. Об этом со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщил телеканал "360".Прожиточный минимум для пенсионеров в Подмосковье на 2021 год в размере 10 107 рублей установили в сентябре. Теперь же его подняли на 541 рубль — до 10 648. Это на 626 рублей выше, чем средний показатель по стране.Величину прожиточного минимума для пенсионеров устанавливают каждый год. Исходя из этого рассчитывается размер ежемесячной соцдоплаты к денежному пособию. В 2021 году в среднем она составит 2939 рублей.Социальные доплаты в 2021-м получат почти 177 тысяч пенсионеров, которые живут в Московской области. Это 12% общего количества неработающих пенсионеров в регионе, рассказала и.о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.Увеличение прожиточного минимума происходит из-за изменения социально-экономических параметров в России на 2021 год, отметили в пресс-службе Мособлдумы. По этой причине власти региона оперативно корректируют региональное законодательство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская областная дума, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2021 году увеличили в Московской области. Об этом со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова сообщил телеканал "360"
.
Прожиточный минимум для пенсионеров в Подмосковье на 2021 год в размере 10 107 рублей установили в сентябре. Теперь же его подняли на 541 рубль — до 10 648. Это на 626 рублей выше, чем средний показатель по стране.
Величину прожиточного минимума для пенсионеров устанавливают каждый год. Исходя из этого рассчитывается размер ежемесячной соцдоплаты к денежному пособию. В 2021 году в среднем она составит 2939 рублей.
Социальные доплаты в 2021-м получат почти 177 тысяч пенсионеров, которые живут в Московской области. Это 12% общего количества неработающих пенсионеров в регионе, рассказала и.о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.
"На это потребуется 6,2 миллиарда рублей, из которых 2,8 млрд — средства областного бюджета", — пояснил председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев.
Увеличение прожиточного минимума происходит из-за изменения социально-экономических параметров в России на 2021 год, отметили в пресс-службе Мособлдумы. По этой причине власти региона оперативно корректируют региональное законодательство.