https://ria.ru/20201119/pelosi-1585277153.html

Пелоси рассмеялась, когда ей напомнили обещание не баллотироваться вновь

Пелоси рассмеялась, когда ей напомнили обещание не баллотироваться вновь

Спикер палаты представителей США Нэнси Пеллоси на вопрос о том, станет ли нынешний срок на должности для нее последним, заявила, что не хочет подрывать... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T03:36

2020-11-19T03:36

2020-11-19T10:14

нэнси пелоси

джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пеллоси на вопрос о том, станет ли нынешний срок на должности для нее последним, заявила, что не хочет подрывать имеющиеся рычаги влияния, которые сможет применить, работая со следующей администрацией.На брифинге 80-летнюю Пелоси спросили, будет ли, как говорилось раньше, последним ее нынешний срок на посту спикера. От сказанных слов Пелоси не отказалась, но и не подтвердила их."Позвольте сказать, когда состоялся тот разговор, было движение к наложению ограничений на исполнение обязанностей руководителя и председателей комитетов ", - начала пояснение Пелоси.Пелоси подчеркнула: "заявление, которое я сделала"."И мы. Послушайте. Если мой муж слушает (бизнесмен Пол Пелоси - ред.). Не заставляйте меня давать дополнительные детали. Потому что мы никогда не думали, что заступим на другой срок. Я рассматриваю это в качестве подарка и не могу дождаться совместной работы с Джо Байденом и подготовки США к переменам в будущем. Так что я не хочу подрывать никакие рычаги влияния, которые у меня есть. Но я сделала заявление", - заключила Пелоси.Пелоси избирали спикером в 2007 и 2009 годах. Она снова возглавила палату представителей в январе 2019 года. Её переизбрали 18 ноября главой демократов в палате представителей.

https://ria.ru/20201107/vybory-1583554147.html

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нэнси пелоси, джо байден, сша, в мире