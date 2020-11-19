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Пелоси рассмеялась, когда ей напомнили обещание не баллотироваться вновь
Пелоси рассмеялась, когда ей напомнили обещание не баллотироваться вновь
Спикер палаты представителей США Нэнси Пеллоси на вопрос о том, станет ли нынешний срок на должности для нее последним, заявила, что не хочет подрывать... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T03:36
2020-11-19T10:14
нэнси пелоси
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пеллоси на вопрос о том, станет ли нынешний срок на должности для нее последним, заявила, что не хочет подрывать имеющиеся рычаги влияния, которые сможет применить, работая со следующей администрацией.На брифинге 80-летнюю Пелоси спросили, будет ли, как говорилось раньше, последним ее нынешний срок на посту спикера. От сказанных слов Пелоси не отказалась, но и не подтвердила их."Позвольте сказать, когда состоялся тот разговор, было движение к наложению ограничений на исполнение обязанностей руководителя и председателей комитетов ", - начала пояснение Пелоси.Пелоси подчеркнула: "заявление, которое я сделала"."И мы. Послушайте. Если мой муж слушает (бизнесмен Пол Пелоси - ред.). Не заставляйте меня давать дополнительные детали. Потому что мы никогда не думали, что заступим на другой срок. Я рассматриваю это в качестве подарка и не могу дождаться совместной работы с Джо Байденом и подготовки США к переменам в будущем. Так что я не хочу подрывать никакие рычаги влияния, которые у меня есть. Но я сделала заявление", - заключила Пелоси.Пелоси избирали спикером в 2007 и 2009 годах. Она снова возглавила палату представителей в январе 2019 года. Её переизбрали 18 ноября главой демократов в палате представителей.
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нэнси пелоси, джо байден, сша, в мире

Пелоси рассмеялась, когда ей напомнили обещание не баллотироваться вновь

03:36 19.11.2020 (обновлено: 10:14 19.11.2020)
 
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пеллоси на вопрос о том, станет ли нынешний срок на должности для нее последним, заявила, что не хочет подрывать имеющиеся рычаги влияния, которые сможет применить, работая со следующей администрацией.
На брифинге 80-летнюю Пелоси спросили, будет ли, как говорилось раньше, последним ее нынешний срок на посту спикера. От сказанных слов Пелоси не отказалась, но и не подтвердила их.
"Позвольте сказать, когда состоялся тот разговор, было движение к наложению ограничений на исполнение обязанностей руководителя и председателей комитетов ", - начала пояснение Пелоси.

"До этого так и не дошло. Они этого не сделали. Они сказали, что сделают это, но не сделали. Я сказала тогда: пройдет закон или нет, я буду придерживаться тех ограничений, которые тогда... Это заявление, которое я сделала",- сказала глава палаты представителей и рассмеялась.

Пелоси подчеркнула: "заявление, которое я сделала".
"И мы. Послушайте. Если мой муж слушает (бизнесмен Пол Пелоси - ред.). Не заставляйте меня давать дополнительные детали. Потому что мы никогда не думали, что заступим на другой срок. Я рассматриваю это в качестве подарка и не могу дождаться совместной работы с Джо Байденом и подготовки США к переменам в будущем. Так что я не хочу подрывать никакие рычаги влияния, которые у меня есть. Но я сделала заявление", - заключила Пелоси.
Пелоси избирали спикером в 2007 и 2009 годах. Она снова возглавила палату представителей в январе 2019 года. Её переизбрали 18 ноября главой демократов в палате представителей.
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