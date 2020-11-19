https://ria.ru/20201119/pelosi-1585277153.html
Пелоси рассмеялась, когда ей напомнили обещание не баллотироваться вновь
Пелоси рассмеялась, когда ей напомнили обещание не баллотироваться вновь
Спикер палаты представителей США Нэнси Пеллоси на вопрос о том, станет ли нынешний срок на должности для нее последним, заявила, что не хочет подрывать... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T03:36
2020-11-19T03:36
2020-11-19T10:14
нэнси пелоси
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573642430_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4f9c800fc18ef3d0cd389978a3dae4fc.jpg
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пеллоси на вопрос о том, станет ли нынешний срок на должности для нее последним, заявила, что не хочет подрывать имеющиеся рычаги влияния, которые сможет применить, работая со следующей администрацией.На брифинге 80-летнюю Пелоси спросили, будет ли, как говорилось раньше, последним ее нынешний срок на посту спикера. От сказанных слов Пелоси не отказалась, но и не подтвердила их."Позвольте сказать, когда состоялся тот разговор, было движение к наложению ограничений на исполнение обязанностей руководителя и председателей комитетов ", - начала пояснение Пелоси.Пелоси подчеркнула: "заявление, которое я сделала"."И мы. Послушайте. Если мой муж слушает (бизнесмен Пол Пелоси - ред.). Не заставляйте меня давать дополнительные детали. Потому что мы никогда не думали, что заступим на другой срок. Я рассматриваю это в качестве подарка и не могу дождаться совместной работы с Джо Байденом и подготовки США к переменам в будущем. Так что я не хочу подрывать никакие рычаги влияния, которые у меня есть. Но я сделала заявление", - заключила Пелоси.Пелоси избирали спикером в 2007 и 2009 годах. Она снова возглавила палату представителей в январе 2019 года. Её переизбрали 18 ноября главой демократов в палате представителей.
https://ria.ru/20201107/vybory-1583554147.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573642430_40:0:2771:2048_1400x0_80_0_0_b7921ccdf72d9a78774d6bdc695b952c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нэнси пелоси, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пеллоси
на вопрос о том, станет ли нынешний срок на должности для нее последним, заявила, что не хочет подрывать имеющиеся рычаги влияния, которые сможет применить, работая со следующей администрацией.
На брифинге 80-летнюю Пелоси спросили, будет ли, как говорилось раньше, последним ее нынешний срок на посту спикера. От сказанных слов Пелоси не отказалась, но и не подтвердила их.
"Позвольте сказать, когда состоялся тот разговор, было движение к наложению ограничений на исполнение обязанностей руководителя и председателей комитетов ", - начала пояснение Пелоси.
"До этого так и не дошло. Они этого не сделали. Они сказали, что сделают это, но не сделали. Я сказала тогда: пройдет закон или нет, я буду придерживаться тех ограничений, которые тогда... Это заявление, которое я сделала",- сказала глава палаты представителей и рассмеялась.
Пелоси подчеркнула: "заявление, которое я сделала".
"И мы. Послушайте. Если мой муж слушает (бизнесмен Пол Пелоси - ред.). Не заставляйте меня давать дополнительные детали. Потому что мы никогда не думали, что заступим на другой срок. Я рассматриваю это в качестве подарка и не могу дождаться совместной работы с Джо Байденом
и подготовки США к переменам в будущем. Так что я не хочу подрывать никакие рычаги влияния, которые у меня есть. Но я сделала заявление", - заключила Пелоси.
Пелоси избирали спикером в 2007 и 2009 годах. Она снова возглавила палату представителей в январе 2019 года. Её переизбрали 18 ноября главой демократов в палате представителей.