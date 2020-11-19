https://ria.ru/20201119/pashinyan-1585398431.html

Пашинян ответил на обвинения в многочисленных ошибках в Карабахе

Пашинян ответил на обвинения в многочисленных ошибках в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян отвергает обвинения в ошибках при управлении армией во время эскалации в Карабахе, прозвучавшие в его адрес со стороны бывшего... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:31

2020-11-19T17:31

2020-11-19T17:34

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян отвергает обвинения в ошибках при управлении армией во время эскалации в Карабахе, прозвучавшие в его адрес со стороны бывшего начальника службы военного контроля минобороны республики Мовсеса Акопяна, заявила пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.Ранее Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время эскалации в Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение."Уполномочена заявить, что премьер-министр Армении считает все озвученные в свой адрес обвинения надуманными и абсурдными, он прокомментирует их по мере необходимости. Эти заявления изучаются также в контексте ложного доноса на премьер-министра", - написала пресс-секретарь в Facebook. По ее словам, заявлениями Акопяна должны заняться правоохранительные органы.Представитель генпрокуратуры Гор Абрамян заявил, что запись пресс-конференции Акопяна направлена в Специальную следственную службу.Бои в Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщали об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая ее столицу Степанакерт. В Азербайджане сообщали о ракетных обстрелах мирных населенных пунктов, в том числе второго по величине города страны Гянджа.Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест – военное положение. Азербайджанские военные за полтора месяца взяли под контроль значительную территорию: по данным от обеих сторон конфликта, это, в частности, важные населенные пункты Шуши (арм.)/Шуша (азерб.), Зангелан/Зангилан, Кубатлы/Губадлы, Гадрут, Физули, Джабраил.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201119/erevan-1585334492.html

https://ria.ru/20201118/armeniya-1585111697.html

https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584779057.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире