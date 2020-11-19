Онлайн-конференция о премии "Память народа: во имя мира"
11:29 19.11.2020 (обновлено: 17:26 19.11.2020)
20 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Всероссийская национальная премия "Память народа: во имя мира" и благотворительная акция "Спасибо вам!": итоги года".
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Участники:
- президент премии, генеральный продюсер Оксана БОНДАРЕВА;
- член Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке Камилжан КАЛАНДАРОВ;
- продюсер премии, директор по развитию компании "Долина овощей" Элене БЕРАЯ;
- главный врач центра "Институт базальной имплантации" Андрей ШМОЙЛОВ;
- первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Николай ВАЛУЕВ;
- член Совета по культуре при Федеральной службе войск Национальной гвардии, заслуженный артист Российской Федерации Алексей ОГУРЦОВ;
- руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин КРОХМАЛЬ;
- президент Фонда памяти Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой монахиня Евфросиния МАТВЕЕВА;
- член Патриаршей комиссии по спорту протоиерей Кирилл СОКОЛОВ;
- директор по маркетингу Ступинского тепличного комбината Николай КОТОВ.
Модератор – телеведущая, член РГО Ирина ПУДОВА.
В ходе мероприятия будет рассказано о проведенных в рамках проекта акциях и представлена программа действий на 2021 год. Торжественная церемония награждения лауреатов запланирована на февраль будущего года.
Всероссийская народная премия "Память народа: во имя мира", учрежденная в этом году, отвечает основным тезисам ежегодного послания Президента РФ В.В. Путина – сохранить и приумножить историческую память, а также развивать добровольчество и волонтерские движения.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент премии, генеральный продюсер Оксана БОНДАРЕВА;
- член Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке Камилжан КАЛАНДАРОВ;
- продюсер премии, директор по развитию компании "Долина овощей" Элене БЕРАЯ;
- главный врач центра "Институт базальной имплантации" Андрей ШМОЙЛОВ;
- первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Николай ВАЛУЕВ;
- член Совета по культуре при Федеральной службе войск Национальной гвардии, заслуженный артист Российской Федерации Алексей ОГУРЦОВ;
- руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин КРОХМАЛЬ;
- президент Фонда памяти Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой монахиня Евфросиния МАТВЕЕВА;
- член Патриаршей комиссии по спорту протоиерей Кирилл СОКОЛОВ;
- директор по маркетингу Ступинского тепличного комбината Николай КОТОВ.
Модератор – телеведущая, член РГО Ирина ПУДОВА.
В ходе мероприятия будет рассказано о проведенных в рамках проекта акциях и представлена программа действий на 2021 год. Торжественная церемония награждения лауреатов запланирована на февраль будущего года.
Всероссийская народная премия "Память народа: во имя мира", учрежденная в этом году, отвечает основным тезисам ежегодного послания Президента РФ В.В. Путина – сохранить и приумножить историческую память, а также развивать добровольчество и волонтерские движения.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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