https://ria.ru/20201119/pamyat-1585309577.html

Онлайн-конференция о премии "Память народа: во имя мира"

Онлайн-конференция о премии "Память народа: во имя мира"

20 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Всероссийская национальная премия "Память народа: во имя мира" и благотворительная акция "Спасибо вам!": итоги года".

2020-11-19T11:29

2020-11-19T11:29

2020-11-19T17:26

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Задать вопросУчастники:- президент премии, генеральный продюсер Оксана БОНДАРЕВА;- член Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке Камилжан КАЛАНДАРОВ;- продюсер премии, директор по развитию компании "Долина овощей" Элене БЕРАЯ;- главный врач центра "Институт базальной имплантации" Андрей ШМОЙЛОВ;- первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Николай ВАЛУЕВ;- член Совета по культуре при Федеральной службе войск Национальной гвардии, заслуженный артист Российской Федерации Алексей ОГУРЦОВ;- руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин КРОХМАЛЬ;- президент Фонда памяти Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой монахиня Евфросиния МАТВЕЕВА;- член Патриаршей комиссии по спорту протоиерей Кирилл СОКОЛОВ;- директор по маркетингу Ступинского тепличного комбината Николай КОТОВ.Модератор – телеведущая, член РГО Ирина ПУДОВА.В ходе мероприятия будет рассказано о проведенных в рамках проекта акциях и представлена программа действий на 2021 год. Торжественная церемония награждения лауреатов запланирована на февраль будущего года.Всероссийская народная премия "Память народа: во имя мира", учрежденная в этом году, отвечает основным тезисам ежегодного послания Президента РФ В.В. Путина – сохранить и приумножить историческую память, а также развивать добровольчество и волонтерские движения.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы