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Религия и мировоззрение
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В Госдуме поддержали упрощение финотчетности для религиозных организаций
В Госдуме поддержали упрощение финотчетности для религиозных организаций
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал нужным законопроект,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:45
2020-11-19T17:45
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
жилье
сергей гаврилов
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал нужным законопроект, которым предлагается не распространять требование закона об отмывании доходов, полученных преступным путём, на религиозные организации, подчеркнув, что с ликвидацией лишней финансовой отчетности снижается административный барьер.Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах.Парламентарий назвал инициативу "правильной" и положительно оценил предлагаемую норму."Многолетний опыт показал отсутствие фактов отмывания средств через религиозные организации. Данные организации вынуждены сдавать лишнюю финансовую отчётность. В случае принятия законопроекта данная проблема будет решена, ненужный административный барьер ликвидируется", - сказал Гаврилов РИА Новости.Он отметил, что у религиозной организации или учрежденного ею юридического лица бенефициара просто быть не может, поэтому отказ от бессмысленной отчётности справедлив.
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новости - религия и мировоззрение, жилье, сергей гаврилов, общество

В Госдуме поддержали упрощение финотчетности для религиозных организаций

17:45 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал нужным законопроект, которым предлагается не распространять требование закона об отмывании доходов, полученных преступным путём, на религиозные организации, подчеркнув, что с ликвидацией лишней финансовой отчетности снижается административный барьер.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах.
Парламентарий назвал инициативу "правильной" и положительно оценил предлагаемую норму.
"Многолетний опыт показал отсутствие фактов отмывания средств через религиозные организации. Данные организации вынуждены сдавать лишнюю финансовую отчётность. В случае принятия законопроекта данная проблема будет решена, ненужный административный барьер ликвидируется", - сказал Гаврилов РИА Новости.
Он отметил, что у религиозной организации или учрежденного ею юридического лица бенефициара просто быть не может, поэтому отказ от бессмысленной отчётности справедлив.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЖильеСергей ГавриловОбщество
 
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