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В Госдуме поддержали упрощение финотчетности для религиозных организаций

В Госдуме поддержали упрощение финотчетности для религиозных организаций

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал нужным законопроект,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:45

2020-11-19T17:45

2020-11-19T17:45

новости - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

жилье

сергей гаврилов

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал нужным законопроект, которым предлагается не распространять требование закона об отмывании доходов, полученных преступным путём, на религиозные организации, подчеркнув, что с ликвидацией лишней финансовой отчетности снижается административный барьер.Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах.Парламентарий назвал инициативу "правильной" и положительно оценил предлагаемую норму."Многолетний опыт показал отсутствие фактов отмывания средств через религиозные организации. Данные организации вынуждены сдавать лишнюю финансовую отчётность. В случае принятия законопроекта данная проблема будет решена, ненужный административный барьер ликвидируется", - сказал Гаврилов РИА Новости.Он отметил, что у религиозной организации или учрежденного ею юридического лица бенефициара просто быть не может, поэтому отказ от бессмысленной отчётности справедлив.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости - религия и мировоззрение, жилье, сергей гаврилов, общество