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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20201119/obrazovanie-1585413946.html
Успех союзной интеграции зависит от степени единства систем образования
Успех союзной интеграции зависит от степени единства систем образования
Успех интеграции Белоруссии и России во многом зависит от степени единства образовательного пространства двух стран, создания условий для получения... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:46
2020-11-19T18:46
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Успех интеграции Белоруссии и России во многом зависит от степени единства образовательного пространства двух стран, создания условий для получения сопоставимого общего образования и использования инновационных программ, считают участники семинара при Парламентском Собрании.Как сообщает пресс-служба союзного парламента, перспективы создания единого образовательного пространства Союзного государства были обсуждены в четверг на заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании на тему "Интеграция систем общего образования Республики Беларусь и Российской Федерации как основа создания единого образовательного пространства Союзного государства". В нем приняли участие депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, представители Постоянного Комитета Союзного государства, профильных министерств двух стан, научных и образовательных учреждений.Как отмечалось на семинаре, для создания единого образовательного пространства необходимо провести научно обоснованное сопряжение образовательных регламентов Белоруссии и России в области общего образования. Также участники подчеркнули особую роль системы общего образования в сохранении памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне и противодействии фальсификации истории.На заседании принят проект рекомендаций министерствам и ведомствам двух стран и Постоянному Комитету по разработке Стратегии формирования единого образовательного пространства Союзного государства, анализу нормативной базы по стандартизации дошкольного и школьного общего образования, подготовке учебно-методических пособий для педагогов и разработке учебной программы и учебного пособия по истории Союзного государства.
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россия, белоруссия, общество

Успех союзной интеграции зависит от степени единства систем образования

18:46 19.11.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевУченики начальных классов в гимназии Новосибирска
Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Успех интеграции Белоруссии и России во многом зависит от степени единства образовательного пространства двух стран, создания условий для получения сопоставимого общего образования и использования инновационных программ, считают участники семинара при Парламентском Собрании.
Как сообщает пресс-служба союзного парламента, перспективы создания единого образовательного пространства Союзного государства были обсуждены в четверг на заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании на тему "Интеграция систем общего образования Республики Беларусь и Российской Федерации как основа создания единого образовательного пространства Союзного государства".
В нем приняли участие депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, представители Постоянного Комитета Союзного государства, профильных министерств двух стан, научных и образовательных учреждений.
Как отмечалось на семинаре, для создания единого образовательного пространства необходимо провести научно обоснованное сопряжение образовательных регламентов Белоруссии и России в области общего образования. Также участники подчеркнули особую роль системы общего образования в сохранении памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне и противодействии фальсификации истории.
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На заседании принят проект рекомендаций министерствам и ведомствам двух стран и Постоянному Комитету по разработке Стратегии формирования единого образовательного пространства Союзного государства, анализу нормативной базы по стандартизации дошкольного и школьного общего образования, подготовке учебно-методических пособий для педагогов и разработке учебной программы и учебного пособия по истории Союзного государства.
 
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