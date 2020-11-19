https://ria.ru/20201119/obrazovanie-1585413946.html

Успех союзной интеграции зависит от степени единства систем образования

Успех союзной интеграции зависит от степени единства систем образования

Успех интеграции Белоруссии и России во многом зависит от степени единства образовательного пространства двух стран, создания условий для получения... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:46

2020-11-19T18:46

2020-11-19T18:46

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Успех интеграции Белоруссии и России во многом зависит от степени единства образовательного пространства двух стран, создания условий для получения сопоставимого общего образования и использования инновационных программ, считают участники семинара при Парламентском Собрании.Как сообщает пресс-служба союзного парламента, перспективы создания единого образовательного пространства Союзного государства были обсуждены в четверг на заседании постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании на тему "Интеграция систем общего образования Республики Беларусь и Российской Федерации как основа создания единого образовательного пространства Союзного государства". В нем приняли участие депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, представители Постоянного Комитета Союзного государства, профильных министерств двух стан, научных и образовательных учреждений.Как отмечалось на семинаре, для создания единого образовательного пространства необходимо провести научно обоснованное сопряжение образовательных регламентов Белоруссии и России в области общего образования. Также участники подчеркнули особую роль системы общего образования в сохранении памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне и противодействии фальсификации истории.На заседании принят проект рекомендаций министерствам и ведомствам двух стран и Постоянному Комитету по разработке Стратегии формирования единого образовательного пространства Союзного государства, анализу нормативной базы по стандартизации дошкольного и школьного общего образования, подготовке учебно-методических пособий для педагогов и разработке учебной программы и учебного пособия по истории Союзного государства.

https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584555238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, общество