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Милитаризация Норвегии не помогает укреплению доверия, заявили в МИД
Милитаризация Норвегии не помогает укреплению доверия, заявили в МИД
Нарастающая милитаризация Норвегии не помогает деэскалации напряженности в Европе и укреплению доверия в двусторонней повестке, заявила официальный... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:27
2020-11-19T13:51
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
норвегия
в мире
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Нарастающая милитаризация Норвегии не помогает деэскалации напряженности в Европе и укреплению доверия в двусторонней повестке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."После начала кризиса в 2014 году Осло в инициативном порядке свернуло все связи с Россией по военной линии. На сегодняшний день признаков желания их восстановить мы не отмечаем, Норвегия продолжает действовать в русле санкционной политики Запада, энергично участвует в военных приготовления НАТО, причем особенно активно в непосредственной близости от наших границ", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, на территории Норвегии фактически на постоянной основе размещаются иностранные военные и их численный состав наращивается."Абсолютно в антироссийском ключе формируются планы развития национальных вооруженных сил, закупок вооружения, модернизации военной инфраструктуры, увеличивается число учений с участием иностранных контингентов, и что особо удивляет, по сюжету этих учений, Россия фигурирует в качестве противника", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Захарова отметила, что территория Норвегии становится плацдармом для вхождения НАТО в Арктику, в пример продолжения такой линии она привела реализацию планов по размещению атомных подлодок альянса в гражданском порту рядом с Тромсе."Это не помогает деэскалации напряженности в Европе, это не может способствовать укреплению доверия и формированию позитивной повестки дня в нашем диалоге", - резюмировала Захарова.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), норвегия, в мире

Милитаризация Норвегии не помогает укреплению доверия, заявили в МИД

13:27 19.11.2020 (обновлено: 13:51 19.11.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Нарастающая милитаризация Норвегии не помогает деэскалации напряженности в Европе и укреплению доверия в двусторонней повестке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"После начала кризиса в 2014 году Осло в инициативном порядке свернуло все связи с Россией по военной линии. На сегодняшний день признаков желания их восстановить мы не отмечаем, Норвегия продолжает действовать в русле санкционной политики Запада, энергично участвует в военных приготовления НАТО, причем особенно активно в непосредственной близости от наших границ", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, на территории Норвегии фактически на постоянной основе размещаются иностранные военные и их численный состав наращивается.
"Абсолютно в антироссийском ключе формируются планы развития национальных вооруженных сил, закупок вооружения, модернизации военной инфраструктуры, увеличивается число учений с участием иностранных контингентов, и что особо удивляет, по сюжету этих учений, Россия фигурирует в качестве противника", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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Захарова отметила, что территория Норвегии становится плацдармом для вхождения НАТО в Арктику, в пример продолжения такой линии она привела реализацию планов по размещению атомных подлодок альянса в гражданском порту рядом с Тромсе.
"Это не помогает деэскалации напряженности в Европе, это не может способствовать укреплению доверия и формированию позитивной повестки дня в нашем диалоге", - резюмировала Захарова.
 
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