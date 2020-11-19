https://ria.ru/20201119/norvegiya-1585338799.html

Милитаризация Норвегии не помогает укреплению доверия, заявили в МИД

Милитаризация Норвегии не помогает укреплению доверия, заявили в МИД

Нарастающая милитаризация Норвегии не помогает деэскалации напряженности в Европе и укреплению доверия в двусторонней повестке, заявила официальный... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:27

2020-11-19T13:27

2020-11-19T13:51

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

норвегия

в мире

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Нарастающая милитаризация Норвегии не помогает деэскалации напряженности в Европе и укреплению доверия в двусторонней повестке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."После начала кризиса в 2014 году Осло в инициативном порядке свернуло все связи с Россией по военной линии. На сегодняшний день признаков желания их восстановить мы не отмечаем, Норвегия продолжает действовать в русле санкционной политики Запада, энергично участвует в военных приготовления НАТО, причем особенно активно в непосредственной близости от наших границ", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, на территории Норвегии фактически на постоянной основе размещаются иностранные военные и их численный состав наращивается."Абсолютно в антироссийском ключе формируются планы развития национальных вооруженных сил, закупок вооружения, модернизации военной инфраструктуры, увеличивается число учений с участием иностранных контингентов, и что особо удивляет, по сюжету этих учений, Россия фигурирует в качестве противника", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Захарова отметила, что территория Норвегии становится плацдармом для вхождения НАТО в Арктику, в пример продолжения такой линии она привела реализацию планов по размещению атомных подлодок альянса в гражданском порту рядом с Тромсе."Это не помогает деэскалации напряженности в Европе, это не может способствовать укреплению доверия и формированию позитивной повестки дня в нашем диалоге", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20201015/kiberataki-1579967982.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), норвегия, в мире