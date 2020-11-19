https://ria.ru/20201119/nexta-1585362161.html

Основателей Telegram-канала Nexta внесли в список причастных к терроризму

Основателей Telegram-канала Nexta внесли в список причастных к терроризму

КГБ Белоруссии внес основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в список физических лиц, причастных к террористической деятельности,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:14

2020-11-19T15:14

2020-11-19T15:26

протесты в белоруссии

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. КГБ Белоруссии внес основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в список физических лиц, причастных к террористической деятельности, говорится в перечне, опубликованном на сайте ведомства.Как следует из перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, последние дополнения в него были внесены в среду.Согласно документу, Путило, "основатель каналов интернет мессенджера Telegram Nexta и Nexta Life", и Протасевич, "до 27 сентября 2020 года главный редактор (этих) каналов", внесены в перечень на основании того, что являются обвиняемыми по уголовному делу по статье "Массовые беспорядки". В качестве места их проживания указана Варшава.Ранее МИД Белоруссии провел встречу с временным поверенным в делах Польши в стране Мартином Войцеховским, ему была передана нота с копией направленных генеральной прокуратурой Белоруссии в адрес польских министерства юстиции и генеральной прокуратуры запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило и Протасевича. Белорусский МИД призвал польскую сторону выдать основателей Telegram-канала Nexta в кратчайшие сроки "с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности".Создатели Telegram-канала Nexta, базирующегося в Польше, Путило и Протасевич признаны в Белоруссии обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Они объявлены в межгосударственный розыск.Telegram-канал Nexta известен тем, что призывает к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии. В конце октября суд Центрального района Минска признал Nexta-Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201117/minsk-1584993186.html

https://ria.ru/20201117/belorussiya-1585052659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, минск, кгб белоруссии, белоруссия, в мире