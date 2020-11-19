https://ria.ru/20201119/nalog-1585352588.html

Россияне избавляются от привычки уходить от налогов, заявил глава ФНС

Россияне избавляются от привычки уходить от налогов, заявил глава ФНС

Россияне избавляются от привычки уходить от уплаты налогов сами, без дополнительных мер принуждения и контроля со стороны налоговых органов, заявил глава ФНС... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:18

2020-11-19T14:18

2020-11-19T14:18

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россияне избавляются от привычки уходить от уплаты налогов сами, без дополнительных мер принуждения и контроля со стороны налоговых органов, заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы сегодня наблюдаем минимальную сумму, долю налогового разрыва (между уплаченными налогами и суммами, заявленными налогоплательщиками к возмещению – ред.), например в НДС, 0,43% от всех оборотов, всех вычетов страны. Такой минимальной цифры мы еще не наблюдали, а качество, то есть привычка ухода от уплаты налогов, по сути, сама уходит. Даже в такой кризисной ситуации мы все равно наблюдаем очень низкие показатели налогового разрыва – это, мне кажется, особенная ценность", – заявил Егоров.При этом ФНС, по его словам, за последние годы существенно снизила количество своих проверок. "Главная наша задача, чтобы сейчас людям было спокойно и комфортно работать. Именно поэтому мы и ограничения сделали по взысканию, очень аккуратно к этому подходим, по контрольным мероприятиям, и банкротство по Вашему решению перенесено", - отметил Егоров.Он подчеркнул, что налоговики в своей работе стараются делать основной упор на коммуникации и снижение конфликтности в налоговой сфере. "Мы считаем, что именно за счет этого мы сможем оказывать тот уровень услуг, который людям позволит, по сути, уплачивать налоги самим, а не с помощью каких-то контрольных мероприятий. Для нас это высшая ценность", - заявил глава ФНС.

https://ria.ru/20201114/nalogi-1584577111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, экономика