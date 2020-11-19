https://ria.ru/20201119/murakhovskiy-1585430076.html

Омский губернатор оценил работу нового министра здравоохранения региона

Омский губернатор оценил работу нового министра здравоохранения региона

Новый министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский отладил систему оказания медицинской помощи больным коронавирусом, системные ошибки... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:04

2020-11-19T21:04

2020-11-19T21:04

омская область

александр бурков

омская область

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новый министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский отладил систему оказания медицинской помощи больным коронавирусом, системные ошибки исправляются, считает глава региона Александр Бурков.После скандала со "скорыми" в Омске, когда две бригады 27 октября привезли пациентов к зданию регионального минздрава, Бурков отказался от реабилитации после COVID-19 и в ручном режиме начал регулировать сложившуюся ситуацию. После проверок Росздравнадзора и Минздрава РФ 4 ноября своего поста лишилась министр здравоохранения области Ирина Солдатова, а заместители, которые были назначены ею, Анастасия Малова и Григорий Бутаев, уволились 11 ноября. Новым министром 7 ноября стал 49-летний Мураховский, который руководил двумя больницами в Омске и был депутатом от партии "Единая Россия" в городском совете."Такое решение было принято в связи с тем, что были системные сбои в министерстве здравоохранения, что привело к чрезвычайной ситуации, когда "скорые" вынуждены были возить больных, чтобы оказать медпомощь в стационаре. На сегодняшний день после отстранения руководителя минздрава новый министр отладил систему: есть свободные койки, создали отдельный центр госпитализации на базе скорой помощи, более оперативно принимаются решения для проведения КТ и решения по госпитализации больных в тяжелой и средней форме", - сказал Бурков РИА Новости."Прошло не так много времени, идет вторая неделя, но тем не менее мы видим, что сдвиги есть. Самое главное, те системные ошибки, которые привели к чрезвычайным ситуациям, они исправляются", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20201109/minzdrav-1583681026.html

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585068218.html

омская область

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александр бурков, омская область, общество