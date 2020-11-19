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Омская область
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Омский губернатор оценил работу нового министра здравоохранения региона
Омский губернатор оценил работу нового министра здравоохранения региона
Новый министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский отладил систему оказания медицинской помощи больным коронавирусом, системные ошибки... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:04
2020-11-19T21:04
омская область
александр бурков
омская область
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новый министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский отладил систему оказания медицинской помощи больным коронавирусом, системные ошибки исправляются, считает глава региона Александр Бурков.После скандала со "скорыми" в Омске, когда две бригады 27 октября привезли пациентов к зданию регионального минздрава, Бурков отказался от реабилитации после COVID-19 и в ручном режиме начал регулировать сложившуюся ситуацию. После проверок Росздравнадзора и Минздрава РФ 4 ноября своего поста лишилась министр здравоохранения области Ирина Солдатова, а заместители, которые были назначены ею, Анастасия Малова и Григорий Бутаев, уволились 11 ноября. Новым министром 7 ноября стал 49-летний Мураховский, который руководил двумя больницами в Омске и был депутатом от партии "Единая Россия" в городском совете."Такое решение было принято в связи с тем, что были системные сбои в министерстве здравоохранения, что привело к чрезвычайной ситуации, когда "скорые" вынуждены были возить больных, чтобы оказать медпомощь в стационаре. На сегодняшний день после отстранения руководителя минздрава новый министр отладил систему: есть свободные койки, создали отдельный центр госпитализации на базе скорой помощи, более оперативно принимаются решения для проведения КТ и решения по госпитализации больных в тяжелой и средней форме", - сказал Бурков РИА Новости."Прошло не так много времени, идет вторая неделя, но тем не менее мы видим, что сдвиги есть. Самое главное, те системные ошибки, которые привели к чрезвычайным ситуациям, они исправляются", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20201109/minzdrav-1583681026.html
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585068218.html
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александр бурков, омская область, общество

Омский губернатор оценил работу нового министра здравоохранения региона

21:04 19.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлександр Мураховский
Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новый министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский отладил систему оказания медицинской помощи больным коронавирусом, системные ошибки исправляются, считает глава региона Александр Бурков.
После скандала со "скорыми" в Омске, когда две бригады 27 октября привезли пациентов к зданию регионального минздрава, Бурков отказался от реабилитации после COVID-19 и в ручном режиме начал регулировать сложившуюся ситуацию. После проверок Росздравнадзора и Минздрава РФ 4 ноября своего поста лишилась министр здравоохранения области Ирина Солдатова, а заместители, которые были назначены ею, Анастасия Малова и Григорий Бутаев, уволились 11 ноября. Новым министром 7 ноября стал 49-летний Мураховский, который руководил двумя больницами в Омске и был депутатом от партии "Единая Россия" в городском совете.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 08:23Омская область
Омский губернатор дал поручения новому главе регионального минздрава
"Такое решение было принято в связи с тем, что были системные сбои в министерстве здравоохранения, что привело к чрезвычайной ситуации, когда "скорые" вынуждены были возить больных, чтобы оказать медпомощь в стационаре. На сегодняшний день после отстранения руководителя минздрава новый министр отладил систему: есть свободные койки, создали отдельный центр госпитализации на базе скорой помощи, более оперативно принимаются решения для проведения КТ и решения по госпитализации больных в тяжелой и средней форме", - сказал Бурков РИА Новости.
"Прошло не так много времени, идет вторая неделя, но тем не менее мы видим, что сдвиги есть. Самое главное, те системные ошибки, которые привели к чрезвычайным ситуациям, они исправляются", - отметил губернатор.

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