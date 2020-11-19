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В Москве в четверг ожидается потепление
В Москве в четверг ожидается потепление
Столбики термометров в Москве в четверг покажут до плюс 3 тепла, погода будет преимущественно облачной, на дорогах местами образуется гололедица, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T08:05
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михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Столбики термометров в Москве в четверг покажут до плюс 3 тепла, погода будет преимущественно облачной, на дорогах местами образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе североатлантического циклона. В таких условиях в городе преимущественно облачно, местами небольшие осадки. Температура повысится до плюс 1-3 в Москве, по области 0 плюс 3. Местами гололедица", — сообщил Леус.Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.Атмосферное давление понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.По словам синоптика, предстоящей ночью температура опустится до нуля градусов.
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михаил леус, погода, москва, общество

В Москве в четверг ожидается потепление

08:05 19.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Столбики термометров в Москве в четверг покажут до плюс 3 тепла, погода будет преимущественно облачной, на дорогах местами образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе североатлантического циклона. В таких условиях в городе преимущественно облачно, местами небольшие осадки. Температура повысится до плюс 1-3 в Москве, по области 0 плюс 3. Местами гололедица", — сообщил Леус.
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05:34
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.
По словам синоптика, предстоящей ночью температура опустится до нуля градусов.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 17:26
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
 
Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
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