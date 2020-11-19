https://ria.ru/20201119/moskva-1585283167.html

В Москве в четверг ожидается потепление

В Москве в четверг ожидается потепление

Столбики термометров в Москве в четверг покажут до плюс 3 тепла, погода будет преимущественно облачной, на дорогах местами образуется гололедица, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T08:05

2020-11-19T08:05

2020-11-19T08:05

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Столбики термометров в Москве в четверг покажут до плюс 3 тепла, погода будет преимущественно облачной, на дорогах местами образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе североатлантического циклона. В таких условиях в городе преимущественно облачно, местами небольшие осадки. Температура повысится до плюс 1-3 в Москве, по области 0 плюс 3. Местами гололедица", — сообщил Леус.Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.Атмосферное давление понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.По словам синоптика, предстоящей ночью температура опустится до нуля градусов.

https://ria.ru/20201119/veter-1585278486.html

https://ria.ru/20201118/moskva-1585219436.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество