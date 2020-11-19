https://ria.ru/20201119/mirotvortsy-1585409340.html

Министр обороны Армении оценил работу российских миротворцев в Карабахе

Министр обороны Армении оценил работу российских миротворцев в Карабахе

Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным высоко оценил эффективность миротворческой миссии РФ в... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:22

2020-11-19T18:22

2020-11-19T20:22

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

россия

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным высоко оценил эффективность миротворческой миссии РФ в Карабахе.В пресс-службе заявили, что стороны заявили о важности скоординированной работы российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста при поиске и обмене пленными, заложниками, без вести пропавшими и телами погибших."Тоноян еще раз выразил соболезнования в связи гибелью военнослужащих РФ в результате уничтожения азербайджанскими ВС российского Ми-24 над территорией Армении."Он передал послу медали "За боевые заслуги", которым награждены майор Юрий Ищук (посмертно), старший лейтенант Роман Федин (посмертно) и старший лейтенант Владислав Грязин", - говорится в сообщении.Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201119/karabakh-1585370784.html

https://ria.ru/20201119/karabakh-1585304153.html

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Развертывание миротворческого контингента в зоне конфликта Процесс развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта продолжается. Все новые воинские колонны прибывают в Карабах. 2020-11-19T18:22 true PT0M55S

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азербайджан, россия, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, армения, в мире