https://ria.ru/20201119/medrabotniki-1585327059.html

Правительство продолжит оказывать поддержку медработникам

Правительство продолжит оказывать поддержку медработникам

Правительство РФ продолжит оказывать поддержку медработникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:47

2020-11-19T12:47

2020-11-19T12:47

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правительство РФ продолжит оказывать поддержку медработникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Поддержка медицинских работников, на которых сейчас ложится основная нагрузка по борьбе с инфекцией, - эта работа будет продолжена", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг, которое проходило в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20201015/vaktsinatsiya-1579982296.html

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2020

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здоровье - общество, михаил мишустин, общество