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Правительство продолжит оказывать поддержку медработникам
Правительство продолжит оказывать поддержку медработникам
Правительство РФ продолжит оказывать поддержку медработникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:47
2020-11-19T12:47
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правительство РФ продолжит оказывать поддержку медработникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Поддержка медицинских работников, на которых сейчас ложится основная нагрузка по борьбе с инфекцией, - эта работа будет продолжена", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг, которое проходило в режиме видеоконференции.
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Правительство продолжит оказывать поддержку медработникам

12:47 19.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правительство РФ продолжит оказывать поддержку медработникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Поддержка медицинских работников, на которых сейчас ложится основная нагрузка по борьбе с инфекцией, - эта работа будет продолжена", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг, которое проходило в режиме видеоконференции.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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