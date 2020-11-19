https://ria.ru/20201119/medrabotniki-1585327059.html
Правительство продолжит оказывать поддержку медработникам
Правительство продолжит оказывать поддержку медработникам
Правительство РФ продолжит оказывать поддержку медработникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:47
2020-11-19T12:47
2020-11-19T12:47
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правительство РФ продолжит оказывать поддержку медработникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Поддержка медицинских работников, на которых сейчас ложится основная нагрузка по борьбе с инфекцией, - эта работа будет продолжена", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг, которое проходило в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20201015/vaktsinatsiya-1579982296.html
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество