Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/likhacheva-1585317185.html
Глава Минкультуры Ставрополья рассказала о ситуации в отрасли
Глава Минкультуры Ставрополья рассказала о ситуации в отрасли
Реализация в Ставропольском крае национального проекта "Культура" позволила улучшить как состояние зданий учреждений отрасли, так и их оснащенность, заявила... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:19
2020-11-19T12:19
владимир владимиров
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585319226_0:42:600:380_1400x0_80_0_0_9b909fee9a3f5e59dc4b3688225e0c65.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Реализация в Ставропольском крае национального проекта "Культура" позволила улучшить как состояние зданий учреждений отрасли, так и их оснащенность, заявила министр культуры региона Татьяна Лихачева.В частности, по ее словам, в 2019 году в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в крае был отремонтирован 31 Дом культуры, еще в 9 учреждениях работы завершатся до конца текущего года. На базе Домов культуры открыты два модернизированных кинозала, еще один должен начать работу до Нового года. Всего в крае таких залов уже 19.В рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" созданы пять модельных библиотек, а до конца нынешнего года откроются еще четыре. Закуплены музыкальные инструменты для 12 учреждений дополнительного образования, где обучаются юные таланты. Глава Минкультуры напомнила, что Ставрополье в прошлом году стало пилотным регионом по реализации проекта "Культура для школьников". Он охватил уже 86% школьников края, которые стали участниками выставок и концертов, спектаклей и творческих встреч, организованных на базе краевых учреждений культуры. Мероприятия проекта продолжаются и в условиях эпидемии - в онлайн-режиме. По словам губернатора края Владимира Владимирова, вся ведущаяся работа дает важный синергетический эффект. "Культурное развитие и воспитание детей - вклад в будущее нашего края", - отметил Владимиров.
https://ria.ru/20201117/byudzhet-1585044527.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585319226_0:0:600:450_1400x0_80_0_0_613cfafcb82c1eb7dd9aba56fd9ec43a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир владимиров, ставропольский край

Глава Минкультуры Ставрополья рассказала о ситуации в отрасли

12:19 19.11.2020
 
© Фото : Министерство культуры Ставропольского краяМинистр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева
Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : Министерство культуры Ставропольского края
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Реализация в Ставропольском крае национального проекта "Культура" позволила улучшить как состояние зданий учреждений отрасли, так и их оснащенность, заявила министр культуры региона Татьяна Лихачева.
В частности, по ее словам, в 2019 году в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в крае был отремонтирован 31 Дом культуры, еще в 9 учреждениях работы завершатся до конца текущего года. На базе Домов культуры открыты два модернизированных кинозала, еще один должен начать работу до Нового года. Всего в крае таких залов уже 19.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 17:24
Минфин Ставрополья: бюджет края нацелен на развитие
В рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" созданы пять модельных библиотек, а до конца нынешнего года откроются еще четыре.
Закуплены музыкальные инструменты для 12 учреждений дополнительного образования, где обучаются юные таланты.
Глава Минкультуры напомнила, что Ставрополье в прошлом году стало пилотным регионом по реализации проекта "Культура для школьников". Он охватил уже 86% школьников края, которые стали участниками выставок и концертов, спектаклей и творческих встреч, организованных на базе краевых учреждений культуры. Мероприятия проекта продолжаются и в условиях эпидемии - в онлайн-режиме.
По словам губернатора края Владимира Владимирова, вся ведущаяся работа дает важный синергетический эффект.
"Культурное развитие и воспитание детей - вклад в будущее нашего края", - отметил Владимиров.
 
Владимир ВладимировСтавропольский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР прокомментировал упразднение Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
Лента новостейМолния