https://ria.ru/20201119/likhacheva-1585317185.html

Глава Минкультуры Ставрополья рассказала о ситуации в отрасли

Глава Минкультуры Ставрополья рассказала о ситуации в отрасли

Реализация в Ставропольском крае национального проекта "Культура" позволила улучшить как состояние зданий учреждений отрасли, так и их оснащенность, заявила... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:19

2020-11-19T12:19

2020-11-19T12:19

владимир владимиров

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Реализация в Ставропольском крае национального проекта "Культура" позволила улучшить как состояние зданий учреждений отрасли, так и их оснащенность, заявила министр культуры региона Татьяна Лихачева.В частности, по ее словам, в 2019 году в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в крае был отремонтирован 31 Дом культуры, еще в 9 учреждениях работы завершатся до конца текущего года. На базе Домов культуры открыты два модернизированных кинозала, еще один должен начать работу до Нового года. Всего в крае таких залов уже 19.В рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" созданы пять модельных библиотек, а до конца нынешнего года откроются еще четыре. Закуплены музыкальные инструменты для 12 учреждений дополнительного образования, где обучаются юные таланты. Глава Минкультуры напомнила, что Ставрополье в прошлом году стало пилотным регионом по реализации проекта "Культура для школьников". Он охватил уже 86% школьников края, которые стали участниками выставок и концертов, спектаклей и творческих встреч, организованных на базе краевых учреждений культуры. Мероприятия проекта продолжаются и в условиях эпидемии - в онлайн-режиме. По словам губернатора края Владимира Владимирова, вся ведущаяся работа дает важный синергетический эффект. "Культурное развитие и воспитание детей - вклад в будущее нашего края", - отметил Владимиров.

https://ria.ru/20201117/byudzhet-1585044527.html

ставропольский край

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владимир владимиров, ставропольский край