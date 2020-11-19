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Сценарий "Убийц цветочной луны" переписывают из-за Леонардо Ди Каприо
Сценарий "Убийц цветочной луны" переписывают из-за Леонардо Ди Каприо
Сценарий предстоящего фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" будет частично переписан по просьбе Леонардо Ди Каприо. Об этом рассказал его автор Эрик... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T05:42
2020-11-19T05:42
культура
кино и сериалы
новости культуры
леонардо ди каприо
роберт де ниро
мартин скорсезе
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Сценарий предстоящего фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" будет частично переписан по просьбе Леонардо Ди Каприо. Об этом рассказал его автор Эрик Рот в подкасте Script Notes. Почти сразу после анонса картины в Сети появились слухи о том, что из-за Леонардо Ди Каприо в сценарий приходится вносить изменения. Теперь эта информация подтвердилась."Леонардо хотел кое-что поменять, и мы начали ругаться из-за этого. Половину споров выиграл он, а половину я. Так и работаем", — уточнил сценарист, пояснив, что изменения продолжают вноситься. В фильме и в одноименной книге идет речь об индейском племени Осейджей, которые находят нефть на своей территории. Убийцы со всей Америки начинают с ними расправляться из-за денег, но главный герой ленты приходит им на помощь.Изначально предполагалось, что его сыграет Леонардо Ди Каприо, но сам актер хотел играть дядю одного из убийц (Роберта Де Ниро). В итоге Ди Каприо играет племянника Де Ниро, который разрывается между любовью к дяде и осуждением его преступных махинаций. Начало съемок запланировано на март 2021 года. Эрик Рот получил премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий к фильму "Форрест Гамп" (1994). Он также является соавтором таких лент, как "Свой человек" (1999), "Мюнхен" (2005) и "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008).
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кино и сериалы, новости культуры, леонардо ди каприо, роберт де ниро, мартин скорсезе, сша

Сценарий "Убийц цветочной луны" переписывают из-за Леонардо Ди Каприо

05:42 19.11.2020
 
© AP Photo / Christophe Archambault/Pool PhotoАмериканский актер Леонардо ДиКаприо перед премьеров фильма "Спасти планету" в Париже. 17 октября 2016 года
Американский актер Леонардо ДиКаприо перед премьеров фильма Спасти планету в Париже. 17 октября 2016 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Christophe Archambault/Pool Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Сценарий предстоящего фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" будет частично переписан по просьбе Леонардо Ди Каприо. Об этом рассказал его автор Эрик Рот в подкасте Script Notes.
Почти сразу после анонса картины в Сети появились слухи о том, что из-за Леонардо Ди Каприо в сценарий приходится вносить изменения. Теперь эта информация подтвердилась.
"Леонардо хотел кое-что поменять, и мы начали ругаться из-за этого. Половину споров выиграл он, а половину я. Так и работаем", — уточнил сценарист, пояснив, что изменения продолжают вноситься.
В фильме и в одноименной книге идет речь об индейском племени Осейджей, которые находят нефть на своей территории. Убийцы со всей Америки начинают с ними расправляться из-за денег, но главный герой ленты приходит им на помощь.
Изначально предполагалось, что его сыграет Леонардо Ди Каприо, но сам актер хотел играть дядю одного из убийц (Роберта Де Ниро).
В итоге Ди Каприо играет племянника Де Ниро, который разрывается между любовью к дяде и осуждением его преступных махинаций.
Начало съемок запланировано на март 2021 года.
Эрик Рот получил премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий к фильму "Форрест Гамп" (1994). Он также является соавтором таких лент, как "Свой человек" (1999), "Мюнхен" (2005) и "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008).
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