https://ria.ru/20201119/lekarstva-1585322586.html

Мишустин призвал к контролю расходования регионами средств на лекарства

Мишустин призвал к контролю расходования регионами средств на лекарства

Дополнительные средства регионам на лекарства выделены, надо проконтролировать эффективность их расходования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:30

2020-11-19T12:30

2020-11-19T20:41

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михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дополнительные средства регионам на лекарства выделены, надо проконтролировать эффективность их расходования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Теперь о лекарствах. Дополнительные средства регионам мы выделили. Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются", - сказал он на заседании правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/lekarstva-1585123338.html

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