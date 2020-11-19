https://ria.ru/20201119/lekarstva-1585322586.html
Мишустин призвал к контролю расходования регионами средств на лекарства
Мишустин призвал к контролю расходования регионами средств на лекарства
Дополнительные средства регионам на лекарства выделены, надо проконтролировать эффективность их расходования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:30
2020-11-19T12:30
2020-11-19T20:41
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дополнительные средства регионам на лекарства выделены, надо проконтролировать эффективность их расходования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Теперь о лекарствах. Дополнительные средства регионам мы выделили. Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются", - сказал он на заседании правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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