https://ria.ru/20201119/kvitantsii-1585399056.html

Депутаты Вологодчины призывают отказаться от двойных квитанций за мусор

Депутаты Вологодчины призывают отказаться от двойных квитанций за мусор

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предлагают отказаться от двойной платы за вывоз мусора, когда с горожан, оплачивающих услугу по месту... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:35

2020-11-19T17:35

2020-11-19T17:35

вологодская область

жкх

андрей луценко

вологодская область

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ВОЛОГДА, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предлагают отказаться от двойной платы за вывоз мусора, когда с горожан, оплачивающих услугу по месту жительства, взимают плату за то же при отъезде на дачные участки, сообщил спикер парламента области Андрей Луценко.Он добавил, что с этой инициативой, с котрой выступила фракция "Единой России" в вологодском парламенте, согласились депутаты всех парламентов Северо-Запада России. Вопрос был вынесен на обсуждение в рамках 58 конференции парламентской ассоциации, которая прошла в формате видеоконференцсвязи с 11 регионами России.Он добавил, что в настоящее время получить перерасчет для вологжан практически нереально. Операторы при этом ссылаются на федеральное законодательство, в котором, как они утверждают, прописаны все возможные виды документов, которые могут быть основанием для перерасчета.Как добавил спикер Заксобрания области, общим решением депутатов Северо-Запада инициатива вологодских парламентариев будет направлена в правительство РФ."Люди не должны платить за не оказанную услугу. Сегодня депутаты предложили обратиться от парламентской ассоциации Северо-Запада к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой урегулировать данный вопрос на федеральном уровне. Члены ассоциации наше предложение поддержали единогласно", - сказал Луценко.

https://ria.ru/20201118/vyplaty-1585177359.html

вологодская область

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жкх, андрей луценко, вологодская область