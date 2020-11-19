Депутаты Вологодчины призывают отказаться от двойных квитанций за мусор
ВОЛОГДА, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предлагают отказаться от двойной платы за вывоз мусора, когда с горожан, оплачивающих услугу по месту жительства, взимают плату за то же при отъезде на дачные участки, сообщил спикер парламента области Андрей Луценко.
Он добавил, что с этой инициативой, с котрой выступила фракция "Единой России" в вологодском парламенте, согласились депутаты всех парламентов Северо-Запада России. Вопрос был вынесен на обсуждение в рамках 58 конференции парламентской ассоциации, которая прошла в формате видеоконференцсвязи с 11 регионами России.
"Люди, особенно пожилые, несколько месяцев жили на даче, платили за мусор там, а сейчас, вернувшись, обнаружили, что счета им придется оплачивать и за городские квартиры. Вопрос поднимался уже не раз. В прошлом году региональные операторы поступали правомерно – основанием для перерасчета были так называемые "нулевые" квитанции за электроэнергию. Однако в этом году позиция регоператоров кардинально изменилась", - пояснил Луценко.
Он добавил, что в настоящее время получить перерасчет для вологжан практически нереально. Операторы при этом ссылаются на федеральное законодательство, в котором, как они утверждают, прописаны все возможные виды документов, которые могут быть основанием для перерасчета.
"В постановлении прописаны только основные документы, так как перечислить все – просто нереально, но есть указание, что могут быть использованы и другие. Мы готовы совместно с прокуратурой и регоператорами определить те справки и документы, которые позволят гражданам избежать двойных начислений", - отметила депутат областного парламента Лариса Кожевина.
Как добавил спикер Заксобрания области, общим решением депутатов Северо-Запада инициатива вологодских парламентариев будет направлена в правительство РФ.
"Люди не должны платить за не оказанную услугу. Сегодня депутаты предложили обратиться от парламентской ассоциации Северо-Запада к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой урегулировать данный вопрос на федеральном уровне. Члены ассоциации наше предложение поддержали единогласно", - сказал Луценко.