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Вологодская область
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Депутаты Вологодчины призывают отказаться от двойных квитанций за мусор
Депутаты Вологодчины призывают отказаться от двойных квитанций за мусор
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предлагают отказаться от двойной платы за вывоз мусора, когда с горожан, оплачивающих услугу по месту... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:35
2020-11-19T17:35
вологодская область
жкх
андрей луценко
вологодская область
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ВОЛОГДА, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предлагают отказаться от двойной платы за вывоз мусора, когда с горожан, оплачивающих услугу по месту жительства, взимают плату за то же при отъезде на дачные участки, сообщил спикер парламента области Андрей Луценко.Он добавил, что с этой инициативой, с котрой выступила фракция "Единой России" в вологодском парламенте, согласились депутаты всех парламентов Северо-Запада России. Вопрос был вынесен на обсуждение в рамках 58 конференции парламентской ассоциации, которая прошла в формате видеоконференцсвязи с 11 регионами России.Он добавил, что в настоящее время получить перерасчет для вологжан практически нереально. Операторы при этом ссылаются на федеральное законодательство, в котором, как они утверждают, прописаны все возможные виды документов, которые могут быть основанием для перерасчета.Как добавил спикер Заксобрания области, общим решением депутатов Северо-Запада инициатива вологодских парламентариев будет направлена в правительство РФ."Люди не должны платить за не оказанную услугу. Сегодня депутаты предложили обратиться от парламентской ассоциации Северо-Запада к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой урегулировать данный вопрос на федеральном уровне. Члены ассоциации наше предложение поддержали единогласно", - сказал Луценко.
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жкх, андрей луценко, вологодская область

Депутаты Вологодчины призывают отказаться от двойных квитанций за мусор

17:35 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предлагают отказаться от двойной платы за вывоз мусора, когда с горожан, оплачивающих услугу по месту жительства, взимают плату за то же при отъезде на дачные участки, сообщил спикер парламента области Андрей Луценко.
Он добавил, что с этой инициативой, с котрой выступила фракция "Единой России" в вологодском парламенте, согласились депутаты всех парламентов Северо-Запада России. Вопрос был вынесен на обсуждение в рамках 58 конференции парламентской ассоциации, которая прошла в формате видеоконференцсвязи с 11 регионами России.
"Люди, особенно пожилые, несколько месяцев жили на даче, платили за мусор там, а сейчас, вернувшись, обнаружили, что счета им придется оплачивать и за городские квартиры. Вопрос поднимался уже не раз. В прошлом году региональные операторы поступали правомерно – основанием для перерасчета были так называемые "нулевые" квитанции за электроэнергию. Однако в этом году позиция регоператоров кардинально изменилась", - пояснил Луценко.
Он добавил, что в настоящее время получить перерасчет для вологжан практически нереально. Операторы при этом ссылаются на федеральное законодательство, в котором, как они утверждают, прописаны все возможные виды документов, которые могут быть основанием для перерасчета.
"В постановлении прописаны только основные документы, так как перечислить все – просто нереально, но есть указание, что могут быть использованы и другие. Мы готовы совместно с прокуратурой и регоператорами определить те справки и документы, которые позволят гражданам избежать двойных начислений", - отметила депутат областного парламента Лариса Кожевина.
Как добавил спикер Заксобрания области, общим решением депутатов Северо-Запада инициатива вологодских парламентариев будет направлена в правительство РФ.
"Люди не должны платить за не оказанную услугу. Сегодня депутаты предложили обратиться от парламентской ассоциации Северо-Запада к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой урегулировать данный вопрос на федеральном уровне. Члены ассоциации наше предложение поддержали единогласно", - сказал Луценко.
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