https://ria.ru/20201119/kuzgtu-1585290469.html

Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"

Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"

Ученые Кузбасского государственного технического университета вместе с компаниями "Сибирь-энерго" и "Техноэко" разработали проект перевода карьерных "Белазов"... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T09:31

2020-11-19T09:31

2020-11-19T09:51

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета вместе с компаниями "Сибирь-энерго" и "Техноэко" разработали проект перевода карьерных "Белазов" на газодизельный режим работы, опытная эксплуатация показала их высокую рентабельность — экономия на топливе для одного самосвала составляет 3,5 миллиона рублей в год, сообщили РИА Новости в университете.Собеседник агентства рассказал, что в 2017-2020 годах ученые КузГТУ разработали проект по модернизации карьерных самосвалов для работы по газодизельному циклу, запатентовали для компании–партнера способ размещения криогенных топливных баков на палубе самосвала и создали измерительный комплекс для отслеживания в режиме реального времени расхода газа в процессе их эксплуатации и обеспечения равномерности подачи газа на два ряда цилиндров двигателя.По словам руководителя инжинирингового центра КузГТУ "Промышленные технологии" Георгия Дубова, перевод дизельного двигателя на газодизельный цикл с применением сжиженного природного газа и оснащением криогенными бортовыми топливными системами не требует существенной реконструкции."Мы планируем и дальше реализовывать научные исследования при поддержке правительства Кузбасса, НОЦ "Кузбасс", компаний-партнеров, ориентируясь на основные принципы минимизации вреда атмосфере, экологичности, экономичности и безопасности для социально-экономического развития региона и страны", — отметил врио ректора университета Алексей Яковлев.Также, по словам собеседника агентства, большой интерес к реализации подобных проектов проявляют ведущие компании России и стран ближнего зарубежья. Так, на днях гендиректор "Белаза" Сергей Никифорович и Яковлев приняли решение о разработке дорожной карты совместного сотрудничества по реализации приоритетных научных направлений, определенных программой развития угольной промышленности на период до 2030 года.

https://ria.ru/20201028/mifi-1581726016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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