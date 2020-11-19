https://ria.ru/20201119/kuzgtu-1585290469.html
Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
Ученые Кузбасского государственного технического университета вместе с компаниями "Сибирь-энерго" и "Техноэко" разработали проект перевода карьерных "Белазов"... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:31
2020-11-19T09:31
2020-11-19T09:51
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета вместе с компаниями "Сибирь-энерго" и "Техноэко" разработали проект перевода карьерных "Белазов" на газодизельный режим работы, опытная эксплуатация показала их высокую рентабельность — экономия на топливе для одного самосвала составляет 3,5 миллиона рублей в год, сообщили РИА Новости в университете.Собеседник агентства рассказал, что в 2017-2020 годах ученые КузГТУ разработали проект по модернизации карьерных самосвалов для работы по газодизельному циклу, запатентовали для компании–партнера способ размещения криогенных топливных баков на палубе самосвала и создали измерительный комплекс для отслеживания в режиме реального времени расхода газа в процессе их эксплуатации и обеспечения равномерности подачи газа на два ряда цилиндров двигателя.По словам руководителя инжинирингового центра КузГТУ "Промышленные технологии" Георгия Дубова, перевод дизельного двигателя на газодизельный цикл с применением сжиженного природного газа и оснащением криогенными бортовыми топливными системами не требует существенной реконструкции."Мы планируем и дальше реализовывать научные исследования при поддержке правительства Кузбасса, НОЦ "Кузбасс", компаний-партнеров, ориентируясь на основные принципы минимизации вреда атмосфере, экологичности, экономичности и безопасности для социально-экономического развития региона и страны", — отметил врио ректора университета Алексей Яковлев.Также, по словам собеседника агентства, большой интерес к реализации подобных проектов проявляют ведущие компании России и стран ближнего зарубежья. Так, на днях гендиректор "Белаза" Сергей Никифорович и Яковлев приняли решение о разработке дорожной карты совместного сотрудничества по реализации приоритетных научных направлений, определенных программой развития угольной промышленности на период до 2030 года.
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университетская наука, навигатор абитуриента
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета вместе с компаниями "Сибирь-энерго" и "Техноэко" разработали проект перевода карьерных "Белазов" на газодизельный режим работы, опытная эксплуатация показала их высокую рентабельность — экономия на топливе для одного самосвала составляет 3,5 миллиона рублей в год, сообщили РИА Новости в университете.
Собеседник агентства рассказал, что в 2017-2020 годах ученые КузГТУ разработали проект по модернизации карьерных самосвалов для работы по газодизельному циклу, запатентовали для компании–партнера способ размещения криогенных топливных баков на палубе самосвала и создали измерительный комплекс для отслеживания в режиме реального времени расхода газа в процессе их эксплуатации и обеспечения равномерности подачи газа на два ряда цилиндров двигателя.
"Опытная эксплуатация модернизированных карьерных самосвалов показала высокую рентабельность — повышение на 15-20% энергоэффективности транспортировки горной массы, и снижение затрат на топливо с экономией 3,5 миллиона рублей в год на одну единицу техники. Сегодня более 50 единиц карьерных самосвалов "Белаз-75131" переведены на газодизельный режим работы и успешно эксплуатируются в условиях реального производства" — отметил он.
По словам руководителя инжинирингового центра КузГТУ "Промышленные технологии" Георгия Дубова, перевод дизельного двигателя на газодизельный цикл с применением сжиженного природного газа и оснащением криогенными бортовыми топливными системами не требует существенной реконструкции.
"Мы планируем и дальше реализовывать научные исследования при поддержке правительства Кузбасса, НОЦ "Кузбасс", компаний-партнеров, ориентируясь на основные принципы минимизации вреда атмосфере, экологичности, экономичности и безопасности для социально-экономического развития региона и страны", — отметил врио ректора университета Алексей Яковлев.
Также, по словам собеседника агентства, большой интерес к реализации подобных проектов проявляют ведущие компании России и стран ближнего зарубежья. Так, на днях гендиректор "Белаза" Сергей Никифорович и Яковлев приняли решение о разработке дорожной карты совместного сотрудничества по реализации приоритетных научных направлений, определенных программой развития угольной промышленности на период до 2030 года.