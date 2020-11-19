https://ria.ru/20201119/krym-1585372357.html

Слуцкий прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

Слуцкий прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

Резолюция третьего комитета ГА ООН по Крыму показывает, что в очередной раз на площадке организации возобладал предвзятый и ангажированный подход Запада, а... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:52

2020-11-19T15:52

2020-11-19T15:52

леонид слуцкий

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Резолюция третьего комитета ГА ООН по Крыму показывает, что в очередной раз на площадке организации возобладал предвзятый и ангажированный подход Запада, а выводы о притеснениях делаются бездоказательно и заочно, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Россией. Речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности". Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.Слуцкий, комментируя решение, подчеркнул, что аналогичные резолюции принимаются по инициативе Украины уже который год подряд, причем число проголосовавших стран за документ каждый год, если не снижается, то точно не растет, при том что количество воздержавшихся и проголосовавших против или не участвующих в голосовании суммарно гораздо выше поддержавших. Все это, по мнению парламентария, говорит о реальном уровне значимости инициативы для большинства государств мира."Тем не менее, в очередной раз приходится констатировать, что на площадке Организации Объединенных Наций возобладал предвзятый и ангажированный подход коллективного Запада и его сателлитов. Выводы о мифических притеснениях, нарушениях прав человека в Крыму делаются заочно, бездоказательно и голословно. Никто из "обвинителей" не был на полуострове и не владеет в действительности картиной происходящего там за годы нахождения в составе Российской Федерации", - сказал Слуцкий журналистам.Парламентарий вновь подчеркнул, что "готов оказать содействие для приезда специальной миссии ООН по установлению фактов в Крым, как только позволит общемировая эпидемиологическая ситуация"."По итогам, уверен, традиция (или инерция) принятия подобных фейковых резолюций просто себя исчерпает. Поскольку все просто: утверждения о каких-то притеснениях и гонениях в Крыму - несоответствующие истине выдумки", - добавил депутат.Также, добавил Слуцкий, вопросы нарушения основных прав человека в Крыму ООН стоит, наконец, вернуть Украине, которая продолжает прямые издевательства над жителями полуострова, блокируя подачу пресной воды."Вот это - реальность, а не антироссийские мифы", - отметил депутат.

https://ria.ru/20201119/krym-1585364156.html

https://ria.ru/20201119/krym-1585326380.html

германия

сша

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, генеральная ассамблея оон, госдума рф, германия, оон, сша, грузия, в мире