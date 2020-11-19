https://ria.ru/20201119/krym-1585319326.html
В Госдуме оценили предложенную Украиной резолюцию по Крыму
В Госдуме оценили предложенную Украиной резолюцию по Крыму
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую нарушения прав человека в крымском... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:17
2020-11-19T12:17
2020-11-19T12:17
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руслан бальбек
республика крым
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую нарушения прав человека в крымском регионе, отметив, что данный документ - это "не единственное тёмное пятно на репутации чиновников ООН".Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую "временную оккупацию" Крыма Россией и якобы имеющие место в регионе нарушение прав человека. Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против."К сожалению, эта резолюция - не единственное тёмное пятно на репутации чиновников ООН. Мы видим исключительно субъективный подход к вопросу жизни в Крыму. Стоит что-то сказать украинской делегации, это воспринимается исключительно как правда. Но ведь, как известно, чтобы узнать истину, нужно лично убедиться. А вот насчёт личного визита мы заинтересованности со стороны ООН не видим: не было здесь ни эмиссаров, ни комиссаров, а значит и восприятие идёт однобокое - априори необъективное и неправдивое", - сказал Бальбек РИА Новости.
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