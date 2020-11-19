https://ria.ru/20201119/kosmonavty-1585269361.html
Космонавт сравнил себя с монтажником-высотником из песни
Космонавт сравнил себя с монтажником-высотником из песни
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время работы в открытом космосе сравнил себя и своего коллегу Сергея Рыжикова с монтажниками-высотниками из... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T00:45
2020-11-19T00:45
2020-11-19T00:45
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время работы в открытом космосе сравнил себя и своего коллегу Сергея Рыжикова с монтажниками-высотниками из известной песни."Не кочегары мы, не плотники", - сказал Кудь-Сверчков во время переговоров с Центром управления полетом, и через несколько секунд добавил: "А монтажники-высотники".К этому моменту внекорабельная деятельность космонавтов длилась уже более пяти часов. Они успели проверить герметичность выходного люка модуля "Поиск", который прибыл на станцию 11 лет назад, но для выходов в открытый космос используется впервые.Рыжиков с Кудь-Сверчковым много времени потратили в попытках поменять панель системы терморегулирования старейшего модуля МКС - функционально-грузового блока "Заря". Однако открыть люк гермоконтейнера, в котором находилась новая панель, у космонавтов не получилось. В результате специалист ЦУП сказал поставить обратно старую панель на модуль, а гермоконтейнер вернуть в модуль "Поиск".
https://ria.ru/20201119/polotentsa-1585268163.html
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сергей кудь-сверчков, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука