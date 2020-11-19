https://ria.ru/20201119/kosmonavty-1585269361.html

Космонавт сравнил себя с монтажником-высотником из песни

Космонавт сравнил себя с монтажником-высотником из песни

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время работы в открытом космосе сравнил себя и своего коллегу Сергея Рыжикова с монтажниками-высотниками из... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T00:45

2020-11-19T00:45

2020-11-19T00:45

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время работы в открытом космосе сравнил себя и своего коллегу Сергея Рыжикова с монтажниками-высотниками из известной песни."Не кочегары мы, не плотники", - сказал Кудь-Сверчков во время переговоров с Центром управления полетом, и через несколько секунд добавил: "А монтажники-высотники".К этому моменту внекорабельная деятельность космонавтов длилась уже более пяти часов. Они успели проверить герметичность выходного люка модуля "Поиск", который прибыл на станцию 11 лет назад, но для выходов в открытый космос используется впервые.Рыжиков с Кудь-Сверчковым много времени потратили в попытках поменять панель системы терморегулирования старейшего модуля МКС - функционально-грузового блока "Заря". Однако открыть люк гермоконтейнера, в котором находилась новая панель, у космонавтов не получилось. В результате специалист ЦУП сказал поставить обратно старую панель на модуль, а гермоконтейнер вернуть в модуль "Поиск".

https://ria.ru/20201119/polotentsa-1585268163.html

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сергей кудь-сверчков, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука