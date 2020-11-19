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В Подмосковье коронавирусом чаще всего заражаются в возрасте 30-49 лет
В Подмосковье коронавирусом чаще всего заражаются в возрасте 30-49 лет
Больше всего среди заболевших COVID-19 в Подмосковье людей в возрасте 30-49 лет, меньше всего детей до года – Роспотребнадзор РИА Новости РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:42
2020-11-19T12:42
2020-11-19T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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Больше всего среди заболевших COVID-19 в Подмосковье людей в возрасте 30-49 лет, меньше всего детей до года – Роспотребнадзор РИА НовостиРИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество