https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585326080.html

В Подмосковье коронавирусом чаще всего заражаются в возрасте 30-49 лет

В Подмосковье коронавирусом чаще всего заражаются в возрасте 30-49 лет

Больше всего среди заболевших COVID-19 в Подмосковье людей в возрасте 30-49 лет, меньше всего детей до года – Роспотребнадзор РИА Новости РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:42

2020-11-19T12:42

2020-11-19T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

общество

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Больше всего среди заболевших COVID-19 в Подмосковье людей в возрасте 30-49 лет, меньше всего детей до года – Роспотребнадзор РИА НовостиРИА Новости

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество