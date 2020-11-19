https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585323338.html

Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно

Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно

Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно, следует из материалов Роспотребнадзора Московской области, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:32

2020-11-19T12:32

2020-11-19T12:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно, следует из материалов Роспотребнадзора Московской области, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Эпидемиологическая ситуация на территории Подмосковья: из всех случаев заболевания 39,3% протекают бессимптомно, 26% - с признаками ОРВИ и 34,7% с диагнозом: "Пневмония", - говорится в материалах.В четверг в Подмосковье выявили 880 пациентов с коронавирусом, за все время - более 100 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество