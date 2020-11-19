https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585323338.html
Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно
Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно
Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно, следует из материалов Роспотребнадзора Московской области, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:32
2020-11-19T12:32
2020-11-19T12:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043325_0:0:3022:1701_1400x0_80_0_0_9db67b25c28c1009037fdfcd07dd865a.jpg
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно, следует из материалов Роспотребнадзора Московской области, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Эпидемиологическая ситуация на территории Подмосковья: из всех случаев заболевания 39,3% протекают бессимптомно, 26% - с признаками ОРВИ и 34,7% с диагнозом: "Пневмония", - говорится в материалах.В четверг в Подмосковье выявили 880 пациентов с коронавирусом, за все время - более 100 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043325_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_cf48dca200207590d2eff377ef55b02c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество