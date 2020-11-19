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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585323338.html
Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно
Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно
Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно, следует из материалов Роспотребнадзора Московской области, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:32
2020-11-19T12:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно, следует из материалов Роспотребнадзора Московской области, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Эпидемиологическая ситуация на территории Подмосковья: из всех случаев заболевания 39,3% протекают бессимптомно, 26% - с признаками ОРВИ и 34,7% с диагнозом: "Пневмония", - говорится в материалах.В четверг в Подмосковье выявили 880 пациентов с коронавирусом, за все время - более 100 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество

Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно

12:32 19.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в красную зону ковид-госпиталя в Новоалтайске
Медицинский работник у входа в красную зону ковид-госпиталя в Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Почти 40% пациентов с COVID-19 в Подмосковье болеют бессимптомно, следует из материалов Роспотребнадзора Московской области, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Эпидемиологическая ситуация на территории Подмосковья: из всех случаев заболевания 39,3% протекают бессимптомно, 26% - с признаками ОРВИ и 34,7% с диагнозом: "Пневмония", - говорится в материалах.
В четверг в Подмосковье выявили 880 пациентов с коронавирусом, за все время - более 100 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
 
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