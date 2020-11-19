https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585308700.html

Москалькова назвала меры по борьбе с COVID-19 в России оправданными

Москалькова назвала меры по борьбе с COVID-19 в России оправданными

Введенные в России меры по борьбе с коронавирусом для сохранения жизни и здоровья россиян соответствуют международному праву, которое предусматривает... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:23

2020-11-19T11:23

2020-11-19T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна москалькова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Введенные в России меры по борьбе с коронавирусом для сохранения жизни и здоровья россиян соответствуют международному праву, которое предусматривает ограничения прав человека из-за угрожающей ему опасности, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой."Установленный комплекс ограничительных мер направлен на защиту жизни и здоровья граждан, призван не допустить распространения смертельно опасного заболевания и не имел целью произвольное вмешательство в личную жизнь граждан. Принятые и реализуемые в России меры … в полной мере соответствуют международному праву, которое предусматривает возможность применения дерогации, т. е. ограничения или приостановки прав человека ввиду чрезвычайной опасности, угрожающей ему", - говорится в тематическом докладе уполномоченного, посвящённом защите прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.Уточняется, что в международном праве применение ограничительных мер в случае массового заболевания людей является не только допустимым, но и обязательным для государств. При этом, согласно проведенному анализу аппаратом уполномоченного, введенные меры вводились избирательно как в РФ в целом, так и отдельно в регионах: они были обоснованы и не носили дискриминационный характер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, здоровье - общество, общество