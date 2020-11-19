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Москалькова назвала меры по борьбе с COVID-19 в России оправданными
Москалькова назвала меры по борьбе с COVID-19 в России оправданными
Введенные в России меры по борьбе с коронавирусом для сохранения жизни и здоровья россиян соответствуют международному праву, которое предусматривает... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:23
2020-11-19T11:23
2020-11-19T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна москалькова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Введенные в России меры по борьбе с коронавирусом для сохранения жизни и здоровья россиян соответствуют международному праву, которое предусматривает ограничения прав человека из-за угрожающей ему опасности, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой."Установленный комплекс ограничительных мер направлен на защиту жизни и здоровья граждан, призван не допустить распространения смертельно опасного заболевания и не имел целью произвольное вмешательство в личную жизнь граждан. Принятые и реализуемые в России меры … в полной мере соответствуют международному праву, которое предусматривает возможность применения дерогации, т. е. ограничения или приостановки прав человека ввиду чрезвычайной опасности, угрожающей ему", - говорится в тематическом докладе уполномоченного, посвящённом защите прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.Уточняется, что в международном праве применение ограничительных мер в случае массового заболевания людей является не только допустимым, но и обязательным для государств. При этом, согласно проведенному анализу аппаратом уполномоченного, введенные меры вводились избирательно как в РФ в целом, так и отдельно в регионах: они были обоснованы и не носили дискриминационный характер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости.
Введенные в России меры по борьбе с коронавирусом для сохранения жизни и здоровья россиян соответствуют международному праву, которое предусматривает ограничения прав человека из-за угрожающей ему опасности, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой
.
"Установленный комплекс ограничительных мер направлен на защиту жизни и здоровья граждан, призван не допустить распространения смертельно опасного заболевания и не имел целью произвольное вмешательство в личную жизнь граждан. Принятые и реализуемые в России меры … в полной мере соответствуют международному праву, которое предусматривает возможность применения дерогации, т. е. ограничения или приостановки прав человека ввиду чрезвычайной опасности, угрожающей ему", - говорится в тематическом докладе уполномоченного, посвящённом защите прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Уточняется, что в международном праве применение ограничительных мер в случае массового заболевания людей является не только допустимым, но и обязательным для государств. При этом, согласно проведенному анализу аппаратом уполномоченного, введенные меры вводились избирательно как в РФ в целом, так и отдельно в регионах: они были обоснованы и не носили дискриминационный характер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.