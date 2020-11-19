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В России выписали рекордное число пациентов после COVID-19
В России выписали рекордное число пациентов после COVID-19
За сутки в России выписано рекордное число пациентов после коронавируса - 25 573 человека, за все время — 1 526 656, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:45
2020-11-19T10:45
2020-11-19T10:45
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. За сутки в России выписано рекордное число пациентов после коронавируса - 25 573 человека, за все время — 1 526 656, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 573 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 526 656", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество