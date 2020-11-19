https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585299225.html
В Самарской области увеличится число коек для пациентов с COVID-19
В Самарской области увеличится число коек для пациентов с COVID-19
Число коек для пациентов с коронавирусом в Самарской области в ближайшее время превысит 7 тысяч, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:33
2020-11-19T10:33
2020-11-19T10:33
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий азаров
самарская область
общество
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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Число коек для пациентов с коронавирусом в Самарской области в ближайшее время превысит 7 тысяч, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона."В ближайшее время общее количество койко-мест превысит 7000", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, за сутки с 17 по 18 ноября количество мест для пациентов COVID-19 выросло с 6350 до 6617. Кроме того, в систему долечивания и реабилитации пациентов вовлечены санатории Самарской области, в настоящее время введено 453 места.По словам губернатора региона Дмитрия Азарова, в лечебных учреждениях подготовлен резерв на случай ухудшения обстановки. "Свободный коечный фонд в 10-12% у нас есть всегда. Не держим 20% пустых коек. Потому что в таком случае нам нужно изымать коечный фонд из лечебных учреждений, которые оказывают иные медицинские услуги, они также важны. Но как только занятость COVID-госпиталей приближается к 90%, в больницах региона оперативно вводятся дополнительные мощности. Таким образом, мы вновь доводим показатель свободных коек до уровня 15%. У нас на каждый день подготовлены планы. Если возникнет потребность", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона подчеркнул, что в случае необходимости все пациенты, которые подлежат госпитализации по показаниям в соответствии с приказом федерального министерства здравоохранения, получат медицинские услуги в лечебных учреждениях.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 19 510 случаев заражения коронавирусом, 17 556 человек выздоровели, 368 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/samara-1585248591.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, общество
САМАРА, 19 ноя - РИА Новости.
Число коек для пациентов с коронавирусом в Самарской области
в ближайшее время превысит 7 тысяч, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.
"В ближайшее время общее количество койко-мест превысит 7000", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за сутки с 17 по 18 ноября количество мест для пациентов COVID-19 выросло с 6350 до 6617. Кроме того, в систему долечивания и реабилитации пациентов вовлечены санатории Самарской области, в настоящее время введено 453 места.
По словам губернатора региона Дмитрия Азарова
, в лечебных учреждениях подготовлен резерв на случай ухудшения обстановки. "Свободный коечный фонд в 10-12% у нас есть всегда. Не держим 20% пустых коек. Потому что в таком случае нам нужно изымать коечный фонд из лечебных учреждений, которые оказывают иные медицинские услуги, они также важны. Но как только занятость COVID-госпиталей приближается к 90%, в больницах региона оперативно вводятся дополнительные мощности. Таким образом, мы вновь доводим показатель свободных коек до уровня 15%. У нас на каждый день подготовлены планы. Если возникнет потребность", - цитирует Азарова пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что в случае необходимости все пациенты, которые подлежат госпитализации по показаниям в соответствии с приказом федерального министерства здравоохранения, получат медицинские услуги в лечебных учреждениях.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 19 510 случаев заражения коронавирусом, 17 556 человек выздоровели, 368 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.