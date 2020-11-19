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В Москве 5782 пациента вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 5782 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Ещё 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших - более 388 тысяч, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:04
2020-11-19T09:08
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ещё 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших - более 388 тысяч, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выздоровели ещё 5782 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 388 416", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве 5782 пациента вылечились от коронавируса за сутки

09:04 19.11.2020 (обновлено: 09:08 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ещё 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших - более 388 тысяч, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице выздоровели ещё 5782 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 388 416", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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