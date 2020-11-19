https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585277620.html

Роспотребнадзор оценил тяжесть заболевания COVID-19 у курильщиков

Роспотребнадзор оценил тяжесть заболевания COVID-19 у курильщиков

У курильщиков коронавирус, как правило, протекает в тяжелой форме. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T04:10

2020-11-19T04:10

2020-11-19T05:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

весь мир

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. У курильщиков коронавирус, как правило, протекает в тяжелой форме. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Роспотребнадзора.В ведомстве рассказали, что курение негативно влияет на работу легких, что осложняет борьбу организма с заболеванием. Также отмечается, что курящие люди сталкиваются с риском заражения через рот — при курении сигарет или других табачных изделий.Представители Роспотребнадзора призывают россиян отказаться от курения, а также соблюдать рекомендации врачей, чтобы не заразиться COVID-19.Сокращение жизниКурящие мужчины живут приблизительно на 12 лет меньше, чем не курящие, женщины - примерно на 11 лет, сообщили также в Роспотребнадзоре.Кроме того, курение может вызвать импотенцию у мужчин, так как оно повреждает кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы. Возможно и негативное влияние на качество семенной жидкости, а также уменьшение количества сперматозоидов, отметили в пресс-службе.У курящих женщин увеличивается риск развития бесплодия и рака шейки матки, уточнили в ведомстве.Старение кожиВ Роспотребнадзоре также рассказали, что курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет.Помимо этого, курение может привести к снижению костной массы и повышению хрупкости костей, женщины должны быть особенно осторожны, так как они чаще страдают от развития остеопороза.Вред от легких сигаретВред от курения любых сигарет, в том числе легких и с фильтром, одинаковый, курение увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний, сообщили Роспотребнадзоре.Легкие сигареты или сигареты с фильтром, вопреки распространенному мнению, не являются безопасными, отметили в ведомстве.Молекулярные механизмыАмериканские биологи ранее изучили молекулярные механизмы, с которыми связан риск развития более тяжелой формы COVID-19 у курящих людей.Они выяснили, что причина развития более серьезной инфекции у курильщиков связана, по крайней мере частично, с блокированием активности белков-мессенджеров иммунной системы, называемых интерферонами.Интерфероны играют решающую роль в раннем иммунном ответе организма. Они заставляют инфицированные клетки производить белки для атаки на вирус.ПандемияВсемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По данным университета Джонса Хопкинса, Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585276832.html

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585276461.html

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585275601.html

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584675017.html

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