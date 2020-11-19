https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585276461.html

Эксперт назвал регионы, которые близки к выходу на плато по COVID-19

Эксперт назвал регионы, которые близки к выходу на плато по COVID-19

Ситуация с ежедневным увеличением числа заболевших COVID-19 в большинстве регионов России стабилизировалась, 23 региона близки к выходу на плато по... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T03:04

2020-11-19T03:04

2020-11-19T04:06

распространение нового коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация с ежедневным увеличением числа заболевших COVID-19 в большинстве регионов России стабилизировалась, 23 региона близки к выходу на плато по заболеваемости, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на пять группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0.9 (позитивный), "светло-желтые" - 0,9-1,0 (стабильный), “оранжевые” - 1,0-1,1 (удовлетворительный), "светло-красные" - 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный); "темно-красные" - больше 1,2 (тяжелый). Индекс показывает распространение вируса. Если он меньше единицы, то распространение замедляется, если больше - ускоряется.Он уточнил, что к таким регионам можно отнести Еврейскую автономную область, Севастополь, Калмыкию, Брянскую область, Кемеровскую область, Рязанскую область, Магаданскую область, Пензенскую область, республику Алтай, Амурскую область, Камчатский край, Орловскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельскую область, Оренбургскую область, Красноярский край, Карачаево-Черкессию, Ростовскую область, Смоленскую область, Липецкую область, Воронежскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирскую область.“Остальные регионы также приближаются к плато, в основном динамика роста заболеваемости стабилизируется. Есть признаки того что в скором времени наступит пик”, - добавил эксперт.Он также отметил, что наиболее тяжелая ситуация и более поздний выход на плато, скорее всего, будет в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Новгородской области, Карелии Псковской области и Чечне.Согласно статистическому анализу официальных данных, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса в Еврейской автономной области и Севастополе.Стабильное положение в следующих регионах: Республика Калмыкия, Брянская область, Кемеровская область, Рязанская область, Магаданская область, Пензенская область, Алтайская Республика, Амурская область, Камчатский край, Орловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.Удовлетворительное состояние темпов распространение наблюдается в таких регионах как: Архангельская область, Оренбургская область, Красноярский край, Карачаево-Черкессия, Ростовская Смоленская Липецкая Калужская Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская, Волгоградская, Костромская, Омская области, Северная Осетия – Алания, Курганская область, Приморский край, Алтайский край, Нижегородская, Тверская область, Тульская, Томская, Иркутская области, Ставропольский край, Астраханская область, Кабардино-Балкария, Адыгея, Ульяновская область, Хакасия, Тыва, Белгородская, Кировская, Тамбовская области, Бурятия, Курская область, Сахалин, Москва, Забайкалье, Ивановская область, Удмуртия, Тюменская область, Республика Марий Эл, Ленинградская, Мурманская области, Краснодарский край, Якутия, Вологодская область, Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Дагестан, Саратовская область, Башкортостан, Мордовия, Челябинская, Владимирская, Ярославская, Самарская области, Хабаровский край, Свердловская область.Эксперт оценивает ситуацию, как острую в Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Крыму, Московской области, Чувашии и Новгородской области.Тяжелая ситуация в шести регионах: Карелия, Псковская область, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ и Чечня.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество