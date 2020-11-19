https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585275184.html

Названы способы снизить риск заражения коронавирусом дома

Названы способы снизить риск заражения коронавирусом дома

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как снизить риск... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T02:16

2020-11-19T02:16

2020-11-19T02:16

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

коронавирус covid-19

здоровье - общество

бразилия

индия

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097191_0:99:1908:1172_1400x0_80_0_0_2f658eeba6a7a10516dceb88363d0aac.jpg

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как снизить риск заражения COVID-19 дома.Эксперт отметил, что вентиляция — наиболее эффективный способ дезинфекции закрытых пространств, который известен с древнейших времен. Помимо проветривания следует не забывать о влажной уборке.Чепурнов также посоветовал чаще стирать вещи порошками для спортивной одежды, так как в них, по его словам, содержатся специальные дезинфицирующие добавки.Кроме того, необходимо стараться минимизировать скученность людей дома, добавил он.Ранее британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. По их мнению, данная мера позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По данным университета Джонса Хопкинса, Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582757377.html

бразилия

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, бразилия, индия, сша, общество