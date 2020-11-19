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https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585275184.html
Названы способы снизить риск заражения коронавирусом дома
Названы способы снизить риск заражения коронавирусом дома
Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как снизить риск... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T02:16
2020-11-19T02:16
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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индия
сша
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как снизить риск заражения COVID-19 дома.Эксперт отметил, что вентиляция — наиболее эффективный способ дезинфекции закрытых пространств, который известен с древнейших времен. Помимо проветривания следует не забывать о влажной уборке.Чепурнов также посоветовал чаще стирать вещи порошками для спортивной одежды, так как в них, по его словам, содержатся специальные дезинфицирующие добавки.Кроме того, необходимо стараться минимизировать скученность людей дома, добавил он.Ранее британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. По их мнению, данная мера позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По данным университета Джонса Хопкинса, Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр чепурнов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, бразилия, индия, сша, общество

Названы способы снизить риск заражения коронавирусом дома

02:16 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в квартире жилого дома в Москве
Девушка в защитной маске в квартире жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как снизить риск заражения COVID-19 дома.
Эксперт отметил, что вентиляция — наиболее эффективный способ дезинфекции закрытых пространств, который известен с древнейших времен. Помимо проветривания следует не забывать о влажной уборке.
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Чепурнов также посоветовал чаще стирать вещи порошками для спортивной одежды, так как в них, по его словам, содержатся специальные дезинфицирующие добавки.
Кроме того, необходимо стараться минимизировать скученность людей дома, добавил он.
Ранее британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. По их мнению, данная мера позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По данным университета Джонса Хопкинса, Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЧепурновКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоБразилияИндияСШАОбщество
 
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