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На Украине назвали стоимость вакцины от COVID-19
На Украине назвали стоимость вакцины от COVID-19
Стоимость вакцины от коронавирусной инфекции в рамках проекта COVAX обойдется Украине в 14 долларов на человека, заявил главный санитарный врач страны,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T00:31
2020-11-19T00:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Стоимость вакцины от коронавирусной инфекции в рамках проекта COVAX обойдется Украине в 14 долларов на человека, заявил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.Ранее Ляшко заявлял, что COVAX подтвердил готовность бесплатно предоставить Украине вакцину от COVID-19 для 20% населения страны.По его словам, сверх этого вакцина будет закупаться за государственные средства, которые необходимо будет предусмотреть при подготовке проекта госбюджета на 2021 год ко второму чтению.Ранее представитель правительства в парламенте Василий Мокан заявил, что кабинет министров Украины планирует подать проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховную раду до конца текущей недели.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине назвали стоимость вакцины от COVID-19

00:31 19.11.2020
 
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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Стоимость вакцины от коронавирусной инфекции в рамках проекта COVAX обойдется Украине в 14 долларов на человека, заявил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Ранее Ляшко заявлял, что COVAX подтвердил готовность бесплатно предоставить Украине вакцину от COVID-19 для 20% населения страны.
"Восемь миллионов доз предназначены для 4 миллионов населения для двухразового вакцинирования. Двадцать процентов населения будет вакцинировано за счет COVAX. Те средства, которые будут заложены в бюджет (на 2021 год – ред.) на закупку вакцины, можно будет потратить на дополнительную закупку вакцин сверх этих 8 миллионов доз, чтоб охватить как можно большее количество украинцев. Одна доза вакцины в рамках механизма COVAX может стоить 7 долларов. Для полноценного двухразового вакцинирования необходимо 14 долларов", - заявил Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
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По его словам, сверх этого вакцина будет закупаться за государственные средства, которые необходимо будет предусмотреть при подготовке проекта госбюджета на 2021 год ко второму чтению.
"В бюджет в первом чтении на эти цели было заложено 2,6 миллиона гривен (92,3 тысячи долларов – ред.). И мы должны ко второму чтению посчитать, хватит ли нам этих денег или нет", - добавил Ляшко.
Ранее представитель правительства в парламенте Василий Мокан заявил, что кабинет министров Украины планирует подать проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховную раду до конца текущей недели.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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