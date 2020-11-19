https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585268546.html

На Украине назвали стоимость вакцины от COVID-19

На Украине назвали стоимость вакцины от COVID-19

Стоимость вакцины от коронавирусной инфекции в рамках проекта COVAX обойдется Украине в 14 долларов на человека, заявил главный санитарный врач страны,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T00:31

2020-11-19T00:31

2020-11-19T00:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

украина

в мире

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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Стоимость вакцины от коронавирусной инфекции в рамках проекта COVAX обойдется Украине в 14 долларов на человека, заявил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.Ранее Ляшко заявлял, что COVAX подтвердил готовность бесплатно предоставить Украине вакцину от COVID-19 для 20% населения страны.По его словам, сверх этого вакцина будет закупаться за государственные средства, которые необходимо будет предусмотреть при подготовке проекта госбюджета на 2021 год ко второму чтению.Ранее представитель правительства в парламенте Василий Мокан заявил, что кабинет министров Украины планирует подать проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховную раду до конца текущей недели.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585186886.html

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коронавирус covid-19, украина, в мире