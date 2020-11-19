На Украине назвали стоимость вакцины от COVID-19
КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Стоимость вакцины от коронавирусной инфекции в рамках проекта COVAX обойдется Украине в 14 долларов на человека, заявил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Ранее Ляшко заявлял, что COVAX подтвердил готовность бесплатно предоставить Украине вакцину от COVID-19 для 20% населения страны.
"Восемь миллионов доз предназначены для 4 миллионов населения для двухразового вакцинирования. Двадцать процентов населения будет вакцинировано за счет COVAX. Те средства, которые будут заложены в бюджет (на 2021 год – ред.) на закупку вакцины, можно будет потратить на дополнительную закупку вакцин сверх этих 8 миллионов доз, чтоб охватить как можно большее количество украинцев. Одна доза вакцины в рамках механизма COVAX может стоить 7 долларов. Для полноценного двухразового вакцинирования необходимо 14 долларов", - заявил Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, сверх этого вакцина будет закупаться за государственные средства, которые необходимо будет предусмотреть при подготовке проекта госбюджета на 2021 год ко второму чтению.
"В бюджет в первом чтении на эти цели было заложено 2,6 миллиона гривен (92,3 тысячи долларов – ред.). И мы должны ко второму чтению посчитать, хватит ли нам этих денег или нет", - добавил Ляшко.
Ранее представитель правительства в парламенте Василий Мокан заявил, что кабинет министров Украины планирует подать проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховную раду до конца текущей недели.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.
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