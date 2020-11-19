Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/konferentsiya-1585389713.html
Эксперты ПСБ выступили на XVI Russia Risk Conference
Эксперты ПСБ выступили на XVI Russia Risk Conference
ПСБ стал стратегическим партнером крупнейшего ежегодного профессионального события в области управления банковскими рисками - Russia Risk Conference 2020,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:10
2020-11-19T17:10
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585391163_0:77:696:469_1400x0_80_0_0_ba77f7612e8fe7fdf3f599693515efc9.jpg
МОСКВА, 19 ноя - Пресс-служба ПСБ. ПСБ стал стратегическим партнером крупнейшего ежегодного профессионального события в области управления банковскими рисками - Russia Risk Conference 2020, которое проходило 17 и 19 ноября в режиме онлайн.На конференции участники обсудили готовящиеся со стороны Банка России изменения в рисковом регулировании, влияние COVID-19 на управление рисками и пути выхода из пандемии, а также вопросы стратегического управления рисками.Спикерами мероприятия стали представители Банка России, отечественных и иностранных кредитных организаций, крупнейших вузов страны, российских и зарубежных компаний сферы риск-менеджмента и др. Со стороны ПСБ в конференции приняли участие руководитель по валидации Михаил Помазанов, начальник отдела контроля операций на финансовых рынках Александр Петровых и управляющий менеджер группы по валидации Татьяна Ерофеева. Михаил Помазанов дал мастер-класс на тему "Валидация эффективности риск-менеджмента розничного портфеля", где представил новый практический подход к оценке эффективности действующих политик риск-менеджмента и инструментов принятия решений по отбору заемщиков в различных массовых сегментах кредитования.Метод основан на количественной оценке качества одобрения розничных кредитных сделок на основании статистических данных об уровне отказа клиентов, обратившихся в банк, уровне внутреннего дефолта и кредитного риска на рынке в целом. Также он дал рекомендации по отработке типовых причин слабости оценок эффективности политики риск-менеджмента в розничном бизнесе. Так, в случае, если среди одобренных банком клиентов значительная часть оставляет предложение невостребованным или уходит в другую кредитную организацию, а принявшие предложение заемщики оказываются ниже качеством, чем в среднем по одобренным, необходимо сегментировать одобренных клиентов по качеству, предлагая лучшим из них наиболее выгодные условия. В случае отсутствия повышения уровня коммерческой эффективности розничного кредитования следует проводить регулярную валидацию качества решений риск-менеджмента, скоринговых карт, уровней стоп-сигналов и других показателей, а также внедрить для соответствующих подразделений мотивационную систему по повышению эффективности процесса кредитования.Александр Петровых представил доклад "Построение кривых доходности облигаций на низколиквидных рынках". В выступлении он отметил, что большинство классических и наиболее известных моделей построения кривых доходности облигаций – модели Васичека, Кокса-Ингерсолла-Росса, Халла-Уайта – предполагают наличие полного набора ценовых данных на каждый момент времени. Однако возникают серьезные проблемы, когда они применяются на рынках с редкими или зашумленными данными о торговых сделках, результирующие кривые доходности получаются искаженными или слишком волатильными. Низкая ликвидность характерна и для российского рынка облигаций. Она выражается в нерегулярности сделок по имеющимся в обращении выпускам, а также в нерепрезентативности отдельных значений доходности. Для решения данной проблемы спикер предлагает использовать метод оценки временной структуры доходности облигаций, основанный на динамической модели уравнений пространства состояний с использованием фильтра Калмана. Этот метод позволяет модифицировать классические модели построения кривых доходности таким образом, чтобы получать адекватные оценки кривых, в том числе, в торговые дни с редкими или аномальными данными о торговых сделках.Татьяна Ерофеева выступила на тему "Практика и специфика количественной валидации моделей оценки кредитных рисков". Она отметила, что основная цель валидации кредитных рисков – аттестация действующей в банке рейтинговой системы и подтверждение точности количественных оценок параметров риска. При этом отличительной особенностью внутренней банковской валидации является необходимость не только протестировать предложенные разработчиком модели, но и предложить альтернативные варианты их построения, повышающие эффективность и точность оценки рисков. В докладе она рассмотрела основные тесты, проводимые в рамках количественной валидации моделей кредитных рисков, показатели, характеризующие качество построенной модели, и на примере показала дискриминационную способность финансовых показателей в различных отраслях. Помимо этого был представлен практический пример и дана интерпретация причин снижения мощности рейтинговой системы в условиях секвестированной выборки банковского портфеля, а также предложены рекомендации относительно подходов к построению и калибровке моделей PD PIT и PD TTC. В рамках выступления также была представлена целевая декомпозиция рейтинговых моделей в зависимости от текущей ситуации в экономике.Nataliya Nikolaevna Biyanova/External Relations/PSBank/Ru, Tatyana Aleksandrovna Ilyuchenko/External Relations/PSBank/Ru, Nadezhda Vladimirovna Dukhlenkova/Public. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585391163_0:0:696:522_1400x0_80_0_0_d7314e76b2cc9d2df0dc8334026e7288.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

Эксперты ПСБ выступили на XVI Russia Risk Conference

17:10 19.11.2020
 
XVI Russia Risk Conference
XVI Russia Risk Conference - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - Пресс-служба ПСБ. ПСБ стал стратегическим партнером крупнейшего ежегодного профессионального события в области управления банковскими рисками - Russia Risk Conference 2020, которое проходило 17 и 19 ноября в режиме онлайн.
На конференции участники обсудили готовящиеся со стороны Банка России изменения в рисковом регулировании, влияние COVID-19 на управление рисками и пути выхода из пандемии, а также вопросы стратегического управления рисками.
Спикерами мероприятия стали представители Банка России, отечественных и иностранных кредитных организаций, крупнейших вузов страны, российских и зарубежных компаний сферы риск-менеджмента и др. Со стороны ПСБ в конференции приняли участие руководитель по валидации Михаил Помазанов, начальник отдела контроля операций на финансовых рынках Александр Петровых и управляющий менеджер группы по валидации Татьяна Ерофеева.
Михаил Помазанов дал мастер-класс на тему "Валидация эффективности риск-менеджмента розничного портфеля", где представил новый практический подход к оценке эффективности действующих политик риск-менеджмента и инструментов принятия решений по отбору заемщиков в различных массовых сегментах кредитования.
Метод основан на количественной оценке качества одобрения розничных кредитных сделок на основании статистических данных об уровне отказа клиентов, обратившихся в банк, уровне внутреннего дефолта и кредитного риска на рынке в целом. Также он дал рекомендации по отработке типовых причин слабости оценок эффективности политики риск-менеджмента в розничном бизнесе. Так, в случае, если среди одобренных банком клиентов значительная часть оставляет предложение невостребованным или уходит в другую кредитную организацию, а принявшие предложение заемщики оказываются ниже качеством, чем в среднем по одобренным, необходимо сегментировать одобренных клиентов по качеству, предлагая лучшим из них наиболее выгодные условия. В случае отсутствия повышения уровня коммерческой эффективности розничного кредитования следует проводить регулярную валидацию качества решений риск-менеджмента, скоринговых карт, уровней стоп-сигналов и других показателей, а также внедрить для соответствующих подразделений мотивационную систему по повышению эффективности процесса кредитования.
Александр Петровых представил доклад "Построение кривых доходности облигаций на низколиквидных рынках". В выступлении он отметил, что большинство классических и наиболее известных моделей построения кривых доходности облигаций – модели Васичека, Кокса-Ингерсолла-Росса, Халла-Уайта – предполагают наличие полного набора ценовых данных на каждый момент времени. Однако возникают серьезные проблемы, когда они применяются на рынках с редкими или зашумленными данными о торговых сделках, результирующие кривые доходности получаются искаженными или слишком волатильными. Низкая ликвидность характерна и для российского рынка облигаций. Она выражается в нерегулярности сделок по имеющимся в обращении выпускам, а также в нерепрезентативности отдельных значений доходности. Для решения данной проблемы спикер предлагает использовать метод оценки временной структуры доходности облигаций, основанный на динамической модели уравнений пространства состояний с использованием фильтра Калмана. Этот метод позволяет модифицировать классические модели построения кривых доходности таким образом, чтобы получать адекватные оценки кривых, в том числе, в торговые дни с редкими или аномальными данными о торговых сделках.
Татьяна Ерофеева выступила на тему "Практика и специфика количественной валидации моделей оценки кредитных рисков". Она отметила, что основная цель валидации кредитных рисков – аттестация действующей в банке рейтинговой системы и подтверждение точности количественных оценок параметров риска. При этом отличительной особенностью внутренней банковской валидации является необходимость не только протестировать предложенные разработчиком модели, но и предложить альтернативные варианты их построения, повышающие эффективность и точность оценки рисков. В докладе она рассмотрела основные тесты, проводимые в рамках количественной валидации моделей кредитных рисков, показатели, характеризующие качество построенной модели, и на примере показала дискриминационную способность финансовых показателей в различных отраслях. Помимо этого был представлен практический пример и дана интерпретация причин снижения мощности рейтинговой системы в условиях секвестированной выборки банковского портфеля, а также предложены рекомендации относительно подходов к построению и калибровке моделей PD PIT и PD TTC. В рамках выступления также была представлена целевая декомпозиция рейтинговых моделей в зависимости от текущей ситуации в экономике.
Nataliya Nikolaevna Biyanova/External Relations/PSBank/Ru, Tatyana Aleksandrovna Ilyuchenko/External Relations/PSBank/Ru, Nadezhda Vladimirovna Dukhlenkova/Public.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Лента новостейМолния