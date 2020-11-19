https://ria.ru/20201119/italiya-1585346875.html

Италия одной из первых получит вакцину против COVID-19, заявил Ди Майо

Италия одной из первых получит вакцину против COVID-19, заявил Ди Майо

Италия станет одной из первых стран мира, которая получит вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:56

2020-11-19T13:56

2020-11-19T13:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джузеппе конте

луиджи ди майо

astrazeneca

италия

в мире

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РИМ, 19 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия станет одной из первых стран мира, которая получит вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо."Италия участвует в двух крупных международных соглашениях с компанией Pfizer и с AstraZeneca, которые наиболее далеко продвинулись вперед и добились большого успеха в испытаниях. Италия будет в числе первых стран в мире, которые получат вакцину", - заявил он в четверг, выступая в четверг в эфире радиостанции Radio Anch'io.Заявления Ди Майо базируются не только на соглашениях с двумя указанными фармацевтическими компаниями, но и на национальном плане вакцинации, который был разработан комиссаром по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури. В этом документе, который был публикован в четверг, говорится о том, что уже в конце января на Апеннины поступят 3,4 миллиона доз вакцины Pfizer, что позволит привить от коронавируса 1,7 миллиона человек.В этой связи Аркури указал, что на первом этапе вакцинация будет проводиться в "тех местах, которые в ходе пандемии стали одним из главных каналов заражения и распространения вируса, таких как больницы и дома престарелых". После первого этапа вакцинация будет проводиться в национальном масштабе, причем приоритет будет отдаваться людям, относящимся к группе риска, прежде всего, пожилым гражданам и пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями.В этой связи Аркури запросил у президентов всех итальянских областей конкретные данные по каждой провинции, где будет проходить вакцинация. При этом он обратил внимание губернаторов на некоторые особенности вакцины Pfizer, которая первой поступит на национальный рынок. Так, в пунктах для вакцинации она может храниться в специальных контейнерах производителя не более 15 дней или в течение шести месяцев, если он будет оборудован холодильником, способным поддерживать температуру -75 градусов Цельсия. При извлечении из спецупаковки прививка должна быть сделана в течение шести часов.Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что работа над национальным планом вакцинации была начата в начале ноября, первые партии вакцины против COVID-19 должны поступить уже в декабре, однако для начала массовой вакцинации "по-видимому, придется дождаться весны".Согласно данным опроса, проведенного на днях одним из ведущих местных институтов по изучению общественного мнения Ipsos, лишь 37% итальянцев готовы сейчас сделать прививку от COVID-19. Категорически против вакцинации высказались 16%, а относительное большинство (47%) заявили, что готовы привиться, но намерены подождать, чтобы убедиться в эффективности новой вакцины. По мнению экспертов для образования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать более 70% населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583381126.html

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578448100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джузеппе конте, луиджи ди майо, astrazeneca , италия, в мире